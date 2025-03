Lewandowski jednym z najsłabszych w Barcelonie. Hiszpanie nie mają wątpliwości

Robert Lewandowski przez większą część meczu musiał grać z dala od pola karnego. Występ napastnika negatywnie ocenił m.in. dziennik Sport, oceniając go na 6 w skali od 1 do 10.

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski nisko oceniony w Hiszpanii, wypomnieli mu zmarnowaną okazję

FC Barcelona zapewniła sobie skromną jednobramkową zaliczkę przed rewanżowym starciem z Benfiką w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Choć podopieczni Hansiego Flicka przez ponad godzinę musieli grać w osłabieniu, to gol Raphinhy dał im cenne zwycięstwo (1:0).

W wyjściowym składzie Dumy Katalonii znaleźli się oczywiście Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski. Nasz bramkarz okazał się głównym aktorem spektaklu na Estadio da Luz. 34-latek powstrzymywał zmasowane ataki Orłów, zaliczając kilka świetnych interwencji. Niestety nieco gorzej wiodło się na boisku napastnikowi, który ze względu na grę w osłabieniu miał utrudnione zadanie.

Lewandowski jak zauważyli Hiszpanie, był odizolowany od gry. Gdy już brał udział w akcjach ofensywnych, to najczęściej grał tyłem do bramki z dala od pola karnego. Reprezentant Polski miał jedną dogodną okazję do zdobycia bramki, lecz jego strzał zatrzymał Trubin.

36-latek został oceniony przez dziennik Sport na 6 w skali 1-10, co oznacza, że był jednym z najsłabszych zawodników w Barcelonie. Taką samą notę otrzymali jeszcze Lamine Yamal i Danio Olmo. Niżej oceniono tylko Pau Cubarsiego, który został wyrzucony z boiska.

– Niewiele możemy wyróżnić z występu Polaka. Miał bardzo dobrą okazję, którą obronił Trubin. Poza tym raczej mało się działo. Odłączony od gry, mało w niej uczestniczył – ocenił Sport.

– Miał doskonałą okazję, którą obronił Trubin. Grając w dziesiątkę, wykonał kilka dobrych podań za plecy obrony. Przez długie fragmenty grał tyłem do bramki z dala od pola karnego – podsumował dziennik Mundo Deportivo.