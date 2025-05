Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Lautaro Martinez

PSG – Inter w finale Ligi Mistrzów

187 spotkań zostało już rozegranych w obecnej edycji Ligi Mistrzów. Ostatni mecz odbędzie się w sobotę (31 maja) o godzinie 21:00. Na Allianz Arena w Monachium dojdzie do pojedynku dwóch drużyn, które były najskuteczniejsze w decydującej części rozgrywek – fazie pucharowej. Paris Saint-Germain zmierzy się z Interem Mediolan.

W fazie ligowej obie drużyny spisywały się ze zmiennym skutkiem. Zdecydowanie lepsze wrażenie pozostawił po sobie Inter Mediolan, który wygrał 6 z 8 spotkań i zakończył rywalizację na 4. miejscu w tabeli. Paryżanie nie grali z taką skutecznością, co potwierdza bilans 4-1-3. Drużyna prowadzona przez Luisa Enrique uplasowała się na 15. miejscu.

REKLAMA | +18 | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Fazę pucharową wcześniej, z racji zajętego w fazie ligowej miejsca, zajęło PSG. W swoim pierwszym dwumeczu rozbiło aż 10:0 (3:0 i 7:0) Stade Brest. W kolejnych rundach klubowi ze stolicy Francji przyszło się mierzyć z trzema reprezentantami angielskiej Premier League – Liverpoolem, Aston Villą i Arsenalem. Najwięcej problemów paryżanom sprawili The Reds, których pokonali dopiero po rzutach karnych.

Inter Mediolan prowadzony przez Simone Inzaghiego rywalizację rozpoczęli od 1/8 finału. Marsz do finału Nerazzurri rozpoczęli od dwóch zwycięstw z Feyenoordem Rotterdam (2:0, 2:1). W kolejnych dwóch rundach Interowi przyszło się mierzyć z dwoma gigantami europejskiej piłki – Bayernem Monachium i FC Barceloną. Oba te dwumecze dostarczyły ogromnych emocji. W dwóch spotkaniach Interu z Barceloną padło aż 13 bramek i o losach awansu zadecydowała dogrywka.

Dla PSG będzie to dopiero drugi finał rozgrywek o Puchar Europy w historii. Paryżanie jedyny raz mieli okazję rywalizować o trofeum w 2020 roku, ale wówczas przegrali z Bayernem Monachium. Dla Interu jest to z kolei już siódmy finał. Z sześciu dotychczasowych trzy rozstrzygnęli na swoją korzyść. Miało to miejsce w 1964, 1965 i 2010 roku.