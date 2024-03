Kiwior zagrał w Lidze Mistrzów. Komentarze Anglików mówią wszystko

IMAGO / Zac Goodwin Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Arsenal pokonał FC Porto po rzutach karnych

Był to mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów

Jakub Kiwior wyszedł w podstawowym składzie i rozegrał 105 minut

Kiwior znów zachwycił Anglików. Piszą o najlepszym występie

Arsenal ma za sobą bardzo trudny bój w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Kanonierzy odrobili jednobramkową stratę z pierwszego meczu z FC Porto, ale nie było ich stać na ostatecznie przechylenie szali zwycięstwa. W związku z tym doszło do rzutów karnych, w których piłkarze Mikela Artety spisali się zdecydowanie lepiej. Bohaterem serii jedenastek został David Raya, bramkarz gospodarzy.

Ponownie w pierwszym składzie Arsenalu wybiegł Jakub Kiwior. Reprezentant Polski rozegrał 105 minut i zaprezentował się naprawdę solidnie. Angielscy dziennikarze piszą o najlepszym występie Polaka w barwach Kanonierów.

– W imponującym stylu poradził sobie z groźnym Conceicao, synem menadżera Porto, w swoim najważniejszym meczu i prawdopodobnie najlepszym występie w klubie – ocenia The Standard.

– Być może był to nieoczekiwany wybór, biorąc pod uwagę dostępność Zinczenki, ale w dużym stopniu było to uzasadnione. Świetna obrona jeden na jednego, szczególnie w drugiej połowie, gdzie był nie do pokonania – czytamy w Football London.

Łącznie Jakub Kiwior w sezonie 2023/2024 rozegrał 25 meczów, spędzając na boisku 1385 minut. W tym czasie Polakowi udało się zdobyć jednego gola i zanotować trzy asysty. W głównej mierze Mikel Arteta wystawiał defensora na pozycji lewego obrońcy (20 występów), czyli znacznie częściej niż na nominalnej pozycji stopera (5 występów).

