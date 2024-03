IMAGO / Newspix Na zdjęciu: Puchar Ligi Mistrzów

W piątek losowanie Ligi Mistrzów

W ćwierćfinałach może dojść do szlagierów

W środę awans wywalczą dwa pozostałe zespoły

Kiedy losowanie Ligi Mistrzów?

Przed nami ostatnie losowanie Ligi Mistrzów dotyczące tego sezonu. W piątek 15 marca poznamy ćwierćfinałowe pary tego turnieju. To jednak nie wszystko. Prócz tego w trakcie samej procedury wyłonione zostaną też potencjalne pary w półfinale.

Samo losowanie odbędzie się w szwajcarskim Nyonie, a jego początek zaplanowano na 12:00 czasu polskiego.

Jak dotąd poznaliśmy sześciu uczestników ćwierćfinałów. Są to: Arsenal, Barcelona, PSG, Bayern, Real i Manchester City. W środowy wieczór dołączą do nich dwa pozostałe zespoły. Hiszpanie liczą na awans Atletico w starciu z Interem. Dałoby to tej nacji trzech uczestników w dalszej fazie rozgrywek.

Ćwierćfinałowa rywalizacja rozpocznie się 9 i 10 kwietnia, a rewanże zaplanowano na 16 i 17 dzień tego samego miesiąca. Półfinały odbędą się między 30 kwietnia a 8 maja. Finał zaplanowano na 1 czerwca.