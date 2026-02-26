Kiedy losowanie 1/8 Ligi Mistrzów? Kto awansował, potencjalne pary i transmisja

Kiedy losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów?
Ostatnie losowanie tej edycji Ligi Mistrzów odbędzie się w piątek 27 lutego o godzinie 12:00. Podczas ceremonii poznamy możliwe zestawienia nie tylko 1/8 finału, ale również potencjalny układ ćwierćfinałów, półfinałów oraz finału.
Pierwsze mecze 1/8 finału zaplanowano na:
- 10 i 11 marca – pierwsze spotkania
- 17 i 18 marca – mecze rewanżowe
Kolejne terminy fazy pucharowej:
- Ćwierćfinały: 7–8 kwietnia oraz 14–15 kwietnia
- Półfinały: 28–29 kwietnia oraz 5–6 maja
- Finał: 30 maja na stadionie Puskas Arena w Budapeszt
Gdzie oglądać losowanie 1/8 Ligi Mistrzów?
Losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów będzie można śledzić na żywo:
- na antenie Canal+
- na oficjalnej stronie UEFA
- w aplikacji UEFA Champions League
Kto awansował do 1/8 finału Ligi Mistrzów?
Bezpośredni awans do 1/8 finału uzyskały:
- Arsenal
- Liverpool
- Bayern Monachium
- Chelsea
- Tottenham
- FC Barcelona
- Manchester City
- Sporting CP
Z kolei z fazy play-off awansowały:
- Real Madryt
- Atletico Madryt
- Bodø/Glimt
- Galatasaray
- Paris Saint-Germain
- Bayer Leverkusen
- Newcastle United
- Atalanta
Potencjalne pary 1/8 finału Ligi Mistrzów
- Arsenal / Bayern – Atalanta lub Bayer Leverkusen
- Liverpool / Tottenham – Atlético Madryt lub Galatasaray
- FC Barcelona / Chelsea – Paris Saint-Germain lub Newcastle United
- Sporting CP / Manchester City – Bodø/Glimt lub Real Madryt