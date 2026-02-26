Kiedy losowanie 1/8 Ligi Mistrzów? Kto awansował, potencjalne pary i transmisja

Najbardziej prestiżowe klubowe rozgrywki w Europie wchodzą w decydującą fazę. Przed nami losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów UEFA, które wyłoni nie tylko pary tej rundy, ale także potencjalną drabinkę aż do samego finału sezonu 2025/2026.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Trofeum za triumf w Lidze Mistrzów

Kiedy losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów?

Ostatnie losowanie tej edycji Ligi Mistrzów odbędzie się w piątek 27 lutego o godzinie 12:00. Podczas ceremonii poznamy możliwe zestawienia nie tylko 1/8 finału, ale również potencjalny układ ćwierćfinałów, półfinałów oraz finału.

Pierwsze mecze 1/8 finału zaplanowano na:

10 i 11 marca – pierwsze spotkania

– pierwsze spotkania 17 i 18 marca – mecze rewanżowe

Kolejne terminy fazy pucharowej:

Ćwierćfinały: 7–8 kwietnia oraz 14–15 kwietnia

Półfinały: 28–29 kwietnia oraz 5–6 maja

Finał: 30 maja na stadionie Puskas Arena w Budapeszt

Gdzie oglądać losowanie 1/8 Ligi Mistrzów?

Losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów będzie można śledzić na żywo:

na antenie Canal+

na oficjalnej stronie UEFA

w aplikacji UEFA Champions League

Kto awansował do 1/8 finału Ligi Mistrzów?

Bezpośredni awans do 1/8 finału uzyskały:

Arsenal

Liverpool

Bayern Monachium

Chelsea

Tottenham

FC Barcelona

Manchester City

Sporting CP

Z kolei z fazy play-off awansowały:

Real Madryt

Atletico Madryt

Bodø/Glimt

Galatasaray

Paris Saint-Germain

Bayer Leverkusen

Newcastle United

Atalanta

Potencjalne pary 1/8 finału Ligi Mistrzów