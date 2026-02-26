Kiedy losowanie 1/8 Ligi Mistrzów? Kto awansował, potencjalne pary i transmisja

07:31, 26. lutego 2026
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Najbardziej prestiżowe klubowe rozgrywki w Europie wchodzą w decydującą fazę. Przed nami losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów UEFA, które wyłoni nie tylko pary tej rundy, ale także potencjalną drabinkę aż do samego finału sezonu 2025/2026.

Trofeum za triumf w Lidze Mistrzów
Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Trofeum za triumf w Lidze Mistrzów

Kiedy losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów?

Ostatnie losowanie tej edycji Ligi Mistrzów odbędzie się w piątek 27 lutego o godzinie 12:00. Podczas ceremonii poznamy możliwe zestawienia nie tylko 1/8 finału, ale również potencjalny układ ćwierćfinałów, półfinałów oraz finału.

Pierwsze mecze 1/8 finału zaplanowano na:

  • 10 i 11 marca – pierwsze spotkania
  • 17 i 18 marca – mecze rewanżowe

Kolejne terminy fazy pucharowej:

  • Ćwierćfinały: 7–8 kwietnia oraz 14–15 kwietnia
  • Półfinały: 28–29 kwietnia oraz 5–6 maja
  • Finał: 30 maja na stadionie Puskas Arena w Budapeszt

Gdzie oglądać losowanie 1/8 Ligi Mistrzów?

Losowanie 1/8 finału Ligi Mistrzów będzie można śledzić na żywo:

  • na antenie Canal+
  • na oficjalnej stronie UEFA
  • w aplikacji UEFA Champions League

Kto awansował do 1/8 finału Ligi Mistrzów?

Bezpośredni awans do 1/8 finału uzyskały:

  • Arsenal
  • Liverpool
  • Bayern Monachium
  • Chelsea
  • Tottenham
  • FC Barcelona
  • Manchester City
  • Sporting CP

Z kolei z fazy play-off awansowały:

  • Real Madryt
  • Atletico Madryt
  • Bodø/Glimt
  • Galatasaray
  • Paris Saint-Germain
  • Bayer Leverkusen
  • Newcastle United
  • Atalanta

Potencjalne pary 1/8 finału Ligi Mistrzów

  • Arsenal / Bayern – Atalanta lub Bayer Leverkusen
  • Liverpool / Tottenham – Atlético Madryt lub Galatasaray
  • FC Barcelona / Chelsea – Paris Saint-Germain lub Newcastle United
  • Sporting CP / Manchester City – Bodø/Glimt lub Real Madryt

