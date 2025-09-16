fot. PressFocus Na zdjęciu: Vinicius Junior

Kiedy gra Liga Mistrzów?

Liga Mistrzów 2025/26 startuje we wtorek, 16 września 2025 roku. To właśnie wtedy rozegrane zostaną pierwsze spotkania fazy ligowej nowych rozgrywek. Kibice mogą liczyć na wielkie emocje – do gry wchodzą najlepsze drużyny Europy, a wśród nich Real Madryt, Bayern Monachium, Manchester City czy PSG.

Oglądaj mecze Ligi Mistrzów

Transmisje meczów Ligi Mistrzów w sezonie 2025/26 dostępne są na kanałach sportowych CANAL+ Extra i CANAL+ 360, a wszystkie spotkania można śledzić również online w serwisie Canal+ Online. Dzięki temu kibice mają możliwość oglądania rozgrywek zarówno w telewizji, jak i w streamingu na komputerze czy urządzeniach mobilnych.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Terminarz kolejek fazy ligowej Ligi Mistrzów 2025/26

16–18 września 2025

30 września – 1 października 2025

21–22 października 2025

4–5 listopada 2025

25–26 listopada 2025

9–10 grudnia 2025

20–21 stycznia 2026

28 stycznia 2026

Terminarz fazy pucharowej