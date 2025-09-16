Kiedy gra Liga Mistrzów? Nadchodzą pierwsze mecze w LM

07:56, 16. września 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl

Wielkimi krokami zbliżają się pierwsze mecze Ligi Mistrzów w sezonie 2025/2026. Sprawdź, kiedy dokładnie gra Liga Mistrzów.

Vinicius Junior
Obserwuj nas w
fot. PressFocus Na zdjęciu: Vinicius Junior

Kiedy gra Liga Mistrzów?

Liga Mistrzów 2025/26 startuje we wtorek, 16 września 2025 roku. To właśnie wtedy rozegrane zostaną pierwsze spotkania fazy ligowej nowych rozgrywek. Kibice mogą liczyć na wielkie emocje – do gry wchodzą najlepsze drużyny Europy, a wśród nich Real Madryt, Bayern Monachium, Manchester City czy PSG.

Oglądaj mecze Ligi Mistrzów

Transmisje meczów Ligi Mistrzów w sezonie 2025/26 dostępne są na kanałach sportowych CANAL+ Extra i CANAL+ 360, a wszystkie spotkania można śledzić również online w serwisie Canal+ Online. Dzięki temu kibice mają możliwość oglądania rozgrywek zarówno w telewizji, jak i w streamingu na komputerze czy urządzeniach mobilnych.

Canal+ Online ZA DARMO na 90 dni od Superbet! Odbierz Voucher!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Terminarz kolejek fazy ligowej Ligi Mistrzów 2025/26

  • 16–18 września 2025
  • 30 września – 1 października 2025
  • 21–22 października 2025
  • 4–5 listopada 2025
  • 25–26 listopada 2025
  • 9–10 grudnia 2025
  • 20–21 stycznia 2026
  • 28 stycznia 2026

Terminarz fazy pucharowej

  • Baraże: 17–18 i 24–25 lutego 2026
  • 1/8 finału: 10–11 i 17–18 marca 2026
  • Ćwierćfinały: 7–8 i 14–15 kwietnia 2026
  • Półfinały: 28–29 kwietnia i 5–6 maja 2026
  • Finał: 30 maja 2026 (Puskás Aréna, Budapeszt)