Kiedy gra Liga Mistrzów?
Liga Mistrzów 2025/26 startuje we wtorek, 16 września 2025 roku. To właśnie wtedy rozegrane zostaną pierwsze spotkania fazy ligowej nowych rozgrywek. Kibice mogą liczyć na wielkie emocje – do gry wchodzą najlepsze drużyny Europy, a wśród nich Real Madryt, Bayern Monachium, Manchester City czy PSG.
Transmisje meczów Ligi Mistrzów w sezonie 2025/26 dostępne są na kanałach sportowych CANAL+ Extra i CANAL+ 360, a wszystkie spotkania można śledzić również online w serwisie Canal+ Online. Dzięki temu kibice mają możliwość oglądania rozgrywek zarówno w telewizji, jak i w streamingu na komputerze czy urządzeniach mobilnych.
Terminarz kolejek fazy ligowej Ligi Mistrzów 2025/26
- 16–18 września 2025
- 30 września – 1 października 2025
- 21–22 października 2025
- 4–5 listopada 2025
- 25–26 listopada 2025
- 9–10 grudnia 2025
- 20–21 stycznia 2026
- 28 stycznia 2026
Terminarz fazy pucharowej
- Baraże: 17–18 i 24–25 lutego 2026
- 1/8 finału: 10–11 i 17–18 marca 2026
- Ćwierćfinały: 7–8 i 14–15 kwietnia 2026
- Półfinały: 28–29 kwietnia i 5–6 maja 2026
- Finał: 30 maja 2026 (Puskás Aréna, Budapeszt)