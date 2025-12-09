Juventus i Luciano Spalletti mogą wreszcie poczuć spokój. Kluczowi zawodnicy Starej Damy wrócili właśnie do treningów. A mowa o Gleisonie Bremerze i Daniele Ruganim. Zawodnicy jednak mają zacząć środowy mecz w Lidze Mistrzów na ławce - donosi "Sky Sport Italia".

Nicola Ianuale / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Gleison Bremer i Daniele Rugani wrócili do treningów

Juventus w niedzielę poniósł bolesną porażkę w Serie A. Podopieczni Luciano Spallettiego okazali się gorsi w derbach od SSC Napoli (1:2). Stara Dama musi jak najszybciej zapomnieć o tym wyniku, ponieważ już w środę czeka ich wazny mecz w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Tego dnia turyński zespół zmierzy się przed własną publicznością z Pafosem.

Jak się okazuje, przed środowym meczem dotarły do Luciano Spallettiego bardzo dobre wiadomości. Otóż kluczowi zawodnicy Juventusu wrócili do zdrowia. Serwis „Sky Sport Italia” przekazuje, że chodzi o Gleisona Bremera oraz Daniele Ruganiego. Obaj defensorzy wznowili już treningi i znajdą się w kadrze meczowej na rywalizację z Pafosem w Lidze Mistrzów.

Wspomniane źródło zaznacza jednak, że trudno spodziewać się zarówno Gleisna Bremera jak i Daniele Ruganiego w wyjściowym składzie. Zapewne Luciano Spalletti posadzi obu zawodników na ławce rezerwowych i ewntualnie da im szansę w drugiej części spotkania. Czas pokaże, czy któryś z piłkarzy złapie minuty w rywalizacji z Pafosem.

Juventus bardziej może się skupić na niedzielnym spotkaniu niż starciu w Lidze Mistrzów. Na koniec tygodnia podopieczni Luciano Spallettiego zagrają na wyjeździe z Bologną w Serie A.