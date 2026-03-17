Manchester City - Real Madryt to hitowe spotkanie drugiej odsłony dwumeczu w 1/8 finale Ligi Mistrzów. Znamy oficjalne składy obu ekip na starcie na Etihad Stadium.

Manchester City – Real Madryt: Mbappe na ławce

W hitowym pojedynku na Etihad Stadium dojdzie do starcia Manchester City – Real Madryt. Faworyt? W ostatniej bezpośredniej potyczce triumfowali Królewscy, którzy w stolicy Hiszpanii wygrali 3:0. Hat-trickiem jeszcze w pierwszej połowie popisał się Federico Valverde.

W porównaniu do meczu na Santiago Bernabeu w składzie Realu brakuje tylko Ferlanda Mendy’ego. Kontuzjowanego Francuza zastąpił Fran Garcia. Z kolei Kylian Mbappe, który wraca po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzją, rozpocznie spotkanie na ławce rezerwowych. Natomiast Jude Bellingham ostatecznie nie znalazł się w kadrze.

Manchester City – Real Madryt: oficjalne składy

Real Madryt: Thibaut Courtois – Fran Garcia, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger, Trent Alexander Arnold – Thiago Pitarch, Arda Güler, Aurelien Tchouameni, Federico Valverde, Brahim Diaz – Vinicius Junior

Manchester City: Gianluigi Donnarumma – Matheus Nunes, Abdukodir Chusanow, Ruben Dias, Rayan Ait-Nouri – Rodri, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders – Rayan Cherki, Jeremy Doku, Erling Haaland