Flick odzyska kluczowego zawodnika na mecz z Chelsea

FC Barcelona otrzymuje dobre wieści w sprawie powrotu Pedriego po kontuzji. Według Sportu pomocnik może wrócić do treningów jeszcze w tym tygodniu, a jego udział w meczu z Chelsea staje się coraz bardziej realny.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Pedri wraca do gry po kontuzji

FC Barcelona liczy na szybki powrót Pedriego do pełni zdrowia. Pomocnik rozegrał w poprzednim sezonie aż 59 spotkań i tylko raz wypadł z gry. W tym sezonie też rozpoczął mocno, bo od trzynastu kolejnych występów w podstawowym składzie. Hansi Flick podkreślał, że Pedri potrzebuje rytmu meczowego, aby unikać problemów zdrowotnych. Jednak w klasyku na Santiago Bernabeu jego mięśnie odmówiły posłuszeństwa, co zakończyło się zmęczeniem i kontuzją.

FC Barcelona poinformowała, że Pedri doznał pęknięcia dystalnej części mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze. Klub nie podał jednak konkretnego czasu przerwy. Pomocnik opuścił trzy spotkania i nie zagra w najbliższym meczu z Athletikiem, który oznacza powrót Blaugrany na Spotify Camp Nou. Wszystko wskazuje jednak na to, że może znaleźć się w kadrze na starcie z Chelsea w przyszłym tygodniu. Stawka jest wysoka, bo Barcelona walczy o miejsce w najlepszej ósemce Ligi Mistrzów. Jednocześnie nikt nie zamierza ryzykować jego zdrowiem. Klub pamięta przypadek Raphinhi, który pośpiesznie wrócił na klasyk i od razu doznał nawrotu urazu.

Pedri ma wznowić treningi z zespołem w najbliższych dniach. Jeśli nie pojawią się komplikacje, otrzyma zgodę na grę przed wyjazdem do Londynu. Prawdopodobne jest jednak rozpoczęcie meczu na ławce. Gdyby sztab medyczny uznał, że potrzebuje więcej czasu, jego powrót przesunie się na 29 listopada, gdy Barcelona zagra z Alaves. Wtedy miałby być już w pełni gotowy na starcie z Atletico Madryt 2 grudnia.

FC Barcelona czeka też na inne powroty. Do gry mają wrócić Raphinha i bramkarz Joan Garcia, a także Lamine Yamal oraz Marc Casado, którzy opuścili ostatnie starcie z Celtą. Po ich powrotach na liście kontuzjowanych pozostaną już tylko Ter Stegen i Gavi.

