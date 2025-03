Flick stworzył maszynę. Nikt nie strzela tak często jak Lewandowski

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski strzela u Flicka jak natchniony, gol w LM co 74 minuty

Robert Lewandowski po raz drugi w karierze ma okazję, aby współpracować razem z Hansi Flickiem. Latem ubiegłego roku doświadczony szkoleniowiec podpisał dwuletni kontrakt z FC Barceloną. Wcześniej ich drogi skrzyżowały się w Bayernie Monachium, gdzie Niemiec był zatrudniony w roli trenera w latach 2019-2021.

60-latek miał ogromny wpływ na karierę kapitana reprezentacji Polski. To właśnie pod jego wodzą Lewandowski pobił rekord goli w pojedynczym sezonie Bundesligi (41). Ponadto za czasów wspólnej pracy napastnik dwukrotnie był blisko zdobycia Złotej Piłki.

Dowodów na to, że Lewandowski i Flick to duet idealny nie brakuje. Jednym z nich może być m.in. statystyka, którą wyliczyła Opta przed zbliżającym się meczem Benfica – Barcelona w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Okazuje się, że żaden zawodników, który rozegrał pod skrzydłami Flicka min. 20 spotkań w najbardziej prestiżowych rozgrywkach w Europie nie strzela tak często jak Polak.

Lewandowski pod wodzą Flicka zagrał 21 meczów w Lidze Mistrzów, w których zdobył 24 gole. Daje mu to najlepszy współczynnik średniej liczby minut potrzebnych do zdobycia bramki. 36-latek trafia do siatki średnio co 74 minuty. W zestawieniu z dowolną parą zawodnik- trener nikt nie ma lepszego wyniku niż duet Lewandowski – Flick.

W aktualnym sezonie Lewandowski ponownie udowadnia, że Flick potrafi wydobyć z niego to, co najlepsze. Na swoim koncie ma 34 bramki w 37 meczach we wszystkich rozgrywkach.