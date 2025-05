Enrique komentuje formę Dembele! Ważne słowa przed hitem Ligi Mistrzów

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Dembele gotowy na półfinał Ligi Mistrzów

Ousmane Dembele będzie gotowy na rewanżowy pojedynek PSG z Arsenalem w półfinale Ligi Mistrzów. Francuz, który w pierwszym spotkaniu zapewnił paryżanom kluczowe zwycięstwo 1:0 na Emirates Stadium, po mecze zmagał się z drobnym urazem. Na szczęście dla trenera Luisa Enrique, były zawodnik Barcelony zdążył dojść do pełnej dyspozycji.

– Od dwóch dni normalnie trenuje z grupą. Będę miał go do swojej dyspozycji na ten mecz – potwierdził Luis Enrique podczas konferencji prasowej. Jego słowa potwierdził również Achraf Kahimi. – Dembele czuje się już dobrze. Rozmawiałem z nim, jest gotowy, ale ostateczną decyzję podejmie trener. Nawet jeśli go zabraknie, mamy zmienników, choć oczywiście Ousmane to niezwykle ważny gracz – podkreślił Marokańczyk.

Hiszpański szkoleniowiec odniósł się także do pochwał, jakie PSG otrzymuje za ofensywny styl gry w tegorocznych rozgrywkach. – Futbol to przede wszystkim spektakl. Bardzo się cieszę, że nasza gra spotyka się z pozytywnymi opiniami. To dla nas wielka satysfakcja – stwierdził Luis Enrique. Jednocześnie zaznaczył, że rewanż nie będzie łatwy i drużyna musi przygotować się na cierpienie, aby awansować do finału. – Musimy zagrać tak dobrze, jak w Londynie, i pozostać wierni naszej filozofii – dodał trener.

Luis Enrique został zapytany również o drugi półfinał pomiędzy Interem i Barceloną. – Mam nadzieję, że to PSG zagra w finale, ale mój sentyment i miłość do Barcelony nigdy nie znikną – podsumował szkoleniowiec.