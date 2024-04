fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Leandro Trossard

Cztery gole padły w meczu Arsenal – Bayern

Do przerwy Bawarczycy prowadzili 2:1

Po zmianie stron do wyrównania doprowadził Leandro Trossard

Arsenal – Bayern: Remis w hicie na Emirates Stadium

Arsenal w 1/4 finału Ligi Mistrzów trafił na Bayern Monachium. W momencie, gdy obie ekipy zostały rozlosowane, to szanse większe na awans dawano Bawarczykom. Po ostatnich dwóch porażkach niemieckiej ekipy wzrosły jednak notowania Kanonierów. Eksperci angielską ekipę zaczęli widzieć w roli faworyta.

W pierwszych trzech kwadransach rywalizacji na przerwę w lepszych nastrojach udali się podopieczni Thomasa Tuchela. Bayern prowadził 2:1 po golach Serge’a Gnabry’ego i Harry’ego Kane’a. Wynik rywalizacji otworzył natomiast Bukayo Saka.

Po zmianie stron na gola trzeba było z kolei czekać do 76 minuty. Wówczas w roli głównej wystąpił Leandro Trossard, który wykorzystał podanie od Gabriela Jesusa i strzałem z mniej więcej 14 metrów zmusił do kapitulacji Manuela Neuera. Do końca zawodów wynik już się nie zmienił i spotkanie zakończyło się rezultatem 2:2.

Znów mamy 𝐫𝐞𝐦𝐢𝐬 w Londynie ⚽👊



📺 Polsat Sport Premium 2 📲 Polsat Box Go#UCL pic.twitter.com/qsyrsF1pTW — Polsat Sport (@polsatsport) April 9, 2024

Arsenal FC – Bayern Monachium 2:2 (1:2)

1:0 Bukayo Saka 12′

1:1 Serge Gnabry 18′

1:2 Harry Kane 32′ (k.)

2:2 Leandro Trossard 76′