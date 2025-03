fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Real Madryt - Atletico Madryt

Rodrygo i Brahim Diaz bohaterami

Real Madryt w roli faworyta przystępował do pierwszej potyczki w Lidze Mistrzów przeciwko Atletico Madryt w ramach 1/8 finału. Mimo że Królewscy przystępowali do tej potyczki jako zespół, który do tego etapu rozgrywek musiał dotrzeć po wygranym dwumeczu z Manchesterem City w 1/16 finału. Los Colchoneros znaleźli się z kolei w 1/8 finału Ligi Mistrzów dzięki zajęciu miejsca w TOP 8 tabeli fazy ligowej.

Drużyna dowodzona przez Carlo Ancelottiego podchodziła do potyczki, chcąc za wszelką cenę zmazać plamę po przegranym ligowym starciu z Realem Betis (1:2). Madrycki Real wcześniej mógł pochwalić się natomiast trzema zwycięstwami z rzędu. Z kolei Atletico miało za sobą wygraną batalię z Athletic Bilbao (1:0).

Emocje we wtorkowym starciu buzowały od pierwszego gwizdka sędziego. Tymczasem już w czwartej minucie rezultat spotkania otworzył Rodrygo. Brazylijczyk wyróżnił się ładną indywidualną akcję, po której oddał strzał z lewej nogi i Królewscy szybko objęli prowadzenie. Asystę przy golu zaliczył Federico Valverde.

CUDOWNY POCZĄTEK REALU MADRYT! 🤯 Już w 4. minucie Rodrygo kapitalnie zachował się w polu karnym i pokonał Jana Oblaka! 💥



📺 Derby Madrytu możecie oglądać w CANAL+ EXTRA 1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/melDV8aafI — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 4, 2025

Rodrygo kolejną szansę na to, aby wpisać się na listę strzelców, miał w 29. minucie, ale bez efektu. Goście odpowiedzieli w 32. minucie. W roli głównej wystąpił Julian Alvarez, oddając fantastyczny strzał z okolic linii bocznej pola karnego. Żadnych szans na udaną obronę nie miał Thibaut Courtois i ostatecznie na przerwę obie ekipy udały się z remisem (1:1).

"TO JEST NIEPOJĘTE"! 😱 𝐉𝐔𝐋𝐈𝐀𝐍 𝐀𝐋𝐕𝐀𝐑𝐄𝐙! 🎯💣 Przepiękna bramka w derbach Madrytu! Tego się nie dało zrobić lepiej! 👏



📺 Mecz trwa w CANAL+ EXTRA 1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/Uthl4y4JEn — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 4, 2025

Real Madryt z przewagą przed rewanżem!

Po zmianie stron po raz drugi w spotkaniu w 55. minucie na prowadzenie wyszedł zespół Carlo Ancelottiego. Bramka na 2:1 dla Realu padła za sprawą Brahima Diaza, który poradził sobie najpierw z kilkoma rywalami, a następnie oddał mocny strzał z prawej nogi i Jan Oblak skapitulował po raz drugi w meczu.

𝐁𝐑𝐀𝐇𝐈𝐌 𝐃𝐈𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐙! 👑 Rewelacyjne zachowanie piłkarza Realu Madryt! 🔥 I ta szalona radość… 🤩 Królewscy znowu prowadzą! 🔝



📺 Derby Madrytu trwają w CANAL+ EXTRA 1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/SIF4e0S4TM — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 4, 2025

Do końca zawodów więcej bramek już nie padło i do rewanżu, który odbędzie się za tydzień na Wanda Metropolitano, w lepszym położeniu podejdą gracze Los Blancos. Gracze Realu będą mieć jednobramkową zaliczkę. Zanim jednak dojdzie do rewanżowej potyczki, to obie ekipy zagrają w trakcie weekendu w La Liga. Królewscy zmierzą się z Rayo Vallecano. Z kolei Atletico zagra z Getafe.

Real Madryt – Atletico Madryt 2:1 (1:1)

1:0 Rodrygo 4′

1:1 Julian Alvarez 32′

2:1 Brahim Diaz 55′