dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac i Jamie Gittens

Borussia chce zaskoczyć Barcelonę

Faworytem dwumeczu FC Barcelona – Borussia Dortmund w ćwierćfinale Ligi Mistrzów jest oczywiście Duma Katalonii. Blaugrana przewodzi stawce w La Liga i ma za sobą serię siedmiu zwycięstw z rzędu. Natomiast drużyna Niko Kovaca w marcu rozegrała sześć spotkań, których po jej myśli zakończyły się tylko trzy. W Bundeslidze plasuje się dopiero na 10. lokacie. To sprawia, że w rywalizacji z Barcą Chorwat będzie musiał “coś zmienić”.

Marca przekonuje, że Borussia już opracowała specjalną taktykę na zbliżające się pojedynki z FCB. Jednym z jej elementów jest… zmiana wykonawcy stałych fragmentów gry. – Szukaliśmy lewonożnego zawodnika, a Nico ma naprawdę dobrą lewą stopę. To niezwykłe mieć środkowego obrońcę, który potrafi wykonywać rzuty rożne i wolne. Wiele osób było zaskoczonych, ale to zrozumiałe, dlaczego go wybraliśmy. To nie tylko opcja na ten mecz, ale także na przyszłość – przyznał Kovac.

Oglądaj skróty meczów Bundesligi

W pojedynku z Mainz chorwacki szkoleniowiec został zmuszony do zmiany formacji – bez Guirassy’ego, Sabitzera i Felixa Nmechy Borussia zaprezentowała się w ustawieniu 1-4-2-3-1, które zastąpiło dotychczas używane 1-3-4-1-2. – Oczywiście, że brakuje nam Guirassy’ego, ale myślę, że Beier i Adeyemi wnoszą inne podejście. Serhou jest bardziej kluczowym graczem, specjalistą w tworzeniu drugich szans. Z drugiej strony Beier i Adeyemi bardziej skupiają się na atakowaniu przestrzeni i wywieraniu presji na przeciwniku. Myślę, że to dobre narzędzie. Mam nadzieję, że będziemy mogli wykorzystać je w różnych meczach” – dodał Kovac.