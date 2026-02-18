Skandal przyćmił zwycięstwo Realu. UEFA opublikowała oświadczenie

Real Madryt grał we wtorek z Benfiką w Lidze Mistrzów. Rywalizacja sportowa zeszła jednak na dalszy plan przez skandal z Vinicius Junior w tle. UEFA opublikowała komunikat.

Real Madryt rozpoczął we wtorkowy wieczór rywalizację o awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Na półmetku Królewscy są w niezłym położeniu, bo wygrali różnicą jednego gola (1:0) z Benfiką Lizbona. Tymczasem po spięciu Viniciusa Juniora z Gianluką Prestiannim zrobiło się bardzo gorąco.

Mecz przerwano w drugiej połowie po tym, jak Brazylijczyk oskarżył 20-latka o nazwanie go „małpą”. Napastnik Benfiki zakrył usta koszulką, uniemożliwiając odczytywanie ruchu warg. UEFA opublikowała natomiast specjalny komunikat dotyczący dochodzenia w tej sprawie.

„Oficjalne raporty z wczorajszego meczu są obecnie analizowane. Wszelkie zgłoszone naruszenia zostaną zbadane, a jeśli doprowadzą do podjęcia działań dyscyplinarnych, informacja o nich zostanie opublikowana na stronie internetowej Wydziału Dyscyplinarnego UEFA. Na tym etapie nie mamy nic do dodania w tej sprawie” – przekazano w wiadomości opublikowanej na profilu Sky Sports News na platformie X.

Kolejne starcie z udziałem ekip z Hiszpanii i Portugalii odbędzie się już 25 lutego. Wówczas spotkanie zostanie rozegrane na Estadio Santiago Bernabeu. Zanim jednak do tego dojdzie, ekipę z Madrytu czeka jeszcze batalia w La Liga w ramach 25. kolejki z Osasuna. Spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 18:30.