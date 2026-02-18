Liverpool marzy o megatransferze. Następca Salaha już wytypowany

Liverpool zaczyna poważnie analizować swoje plany na letnie okno transferowe. Don Balon przekazał, że klub z Anfield Road może ruszyć po jedną z gwiazd Real Madryt.

fot. Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Vinicius Junior na radarze Liverpoolu

Liverpool to ekipa, która w tej kampanii wciąż rywalizuje o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. The Reds aktualnie plasują się na szóstej pozycji w tabeli Premier League, mając 42 punkty na koncie. Do czwartego Manchester United tracą tylko trzy oczka. Tymczasem władze klubu z Anfield Road już rozglądają się za nowymi twarzami do drużyny. Interesujące wieści ujawnił Don Balon.

Źródło przekonuje, że Liverpool może ruszyć po Vinicius Junior z Realu Madryt. Brazylijczyk w angielskiej ekipie miałby zastąpić Mohamed Salah, który najpewniej po zakończeniu trwającego sezonu podejmie się nowego wyzwania.

Vinicius Junior jest wciąż uważany za jednego z najbardziej rozpoznawalnych zawodników na świecie, którego wizytówkami są szybkość, drybling i skuteczność. To elementy piłkarskiego rzemiosła, na które właśnie zwracają uwagę działacze Liverpoolu, chcąc stworzyć projekt gotowy do walki nie tylko o mistrzostwo Anglii, ale też o triumf w Lidze Mistrzów.

Jasne jest jednak, że sama transakcja nie będzie łatwa do zrealizowania. Real stara się być odporny na medialny szum dotyczący Viniciusa Juniora. Choć pojawiła się presja ze strony samego piłkarza, który już poprosił o przyspieszenie działań w sprawie przedłużenia kontraktu. Wiadomo, że dla zawodnika złotym środkiem miałaby być podwyżka wynagrodzenia, ponieważ Brazylijczyk ma aspiracje, aby znaleźć się na szczycie klubowej listy płac, wyprzedzając na tej płaszczyźnie nawet Kylian Mbappé.

Jeśli chodzi o klub z Premier League, to na razie nie pojawiła się żadna formalna oferta. Jasne jest jednak, że przedstawiciele Liverpoolu podjęli już rozmowy w tej sprawie, nawiązali kontakty i analizują możliwe ruchy. Na dzisiaj to temat wciąż w formie spekulacji transferowych, które jednak rozpalają rynek. Niewykluczone jednak, że wkrótce zmieni się to w coś więcej.