fot. Imago / Nicola Ianuale Na zdjęciu: Lazio - Bayern Monachium

Bayern Monachium nie spisał się na Stadio Olimpico w spotkaniu z Lazio

Harry Kane i spółka nie znaleźli recepty na szczelną defensywę rzymian

Jedyny gol padł z jedenastki, którą wykorzystał w 69. minucie Ciro Immobile

Rewanżowe starcie z udziałem obu ekip odbędzie się 5 marca na Allianz Arena

Lazio lepsze od zdekompletowanego Bayernu

Bayern Monachium według ekspertów był uważany za faworyta dwumeczu z Lazio. Bawarczycy jednocześnie mieli plan, aby na Stadio Olimpico wykonać krok w kierunku awansu do kolejnej fazy Ligi Mistrzów. Drużyna Maurizio Sarriego liczyła jednak na atut własnego boiska, co zwiastowało pasjonujące widowisko.

W pierwszej odsłonie żadnej ze stron nie udało się skierować piłki do siatki. Więcej sytuacji stwarzali sobie goście, ale zabrakło kropki nad “i”. Tym samym kibice w przerwie z nadzieją na bramki wyczekiwali drogiej odsłony.

Tymczasem tuż po zmianie stron bliski zdobycia bramki był Gustav Isaksen. Duńczyk był sam na sam z Manuelem Neuerem, ale Niemiec nie dał się zaskoczyć. Z kolei w 67. minucie nie popisał się Dayot Upamecano. Obrońca monachijskiej drużyny wyróżnił się faulem we własnym polu karnym na Isaskenie i sędzia wskazało na wapno. Ponadto defensor Bawarczyków zobaczył czerwoną kartkę.

𝐏𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦𝐲 𝐁𝐚𝐲𝐞𝐫𝐧𝐮 🙄



Dayot Upamecano z czerowną kartką ❌



Ciro Immobile się nie myli! 🇮🇹



📺 Polsat Sport Premium 2 pic.twitter.com/5sau9t77VU — Polsat Sport (@polsatsport) February 14, 2024

Rzut karny na gola zamienił natomiast Ciro Immobile i Stadio Olimpico eksplodowało z radości. Włoski napastnik oddał strzał w prawy róg, Neuer rzucił się w przeciwną stroną i rzymianie wyszli na prowadzenie. Do końca zawodów wynik już się nie zmienił i to Lazio do rewanżu podejdzie w lepszych nastrojach.