Bayern traci kluczowego gracza. Poważny uraz!

11:46, 15. grudnia 2025
Michał Stompór
Źródło:  Bayern Monachium

Bayern Monachium w najbliższym czasie będzie musiał radzić sobie bez kluczowego zawodnika. Klub poinformował, że poważnej kontuzji doznał Manuel Neuer.

Harry Kane, Manuel Neuer i Joshua Kimmich - (Bayern Monachium - St. Pauli)
Marc Marasescu/ Alamy Na zdjęciu: Harry Kane, Manuel Neuer i Joshua Kimmich - (Bayern Monachium - St. Pauli)

Bayern traci punkty i kapitana

Niedzielny pojedynek z FSV Mainz okazał się podwójnie nieudany dla mistrzów Niemiec. Bayern Monachium tylko zremisował z ekipą z Moguncji i po raz drugi w tym sezonie stracił punkty w Bundeslidze. Na dodatek spotkanie z kontuzją zakończył Manuel Neuer.

– Bayern będzie musiał radzić sobie bez kapitana Manuela Neuera, który doznał kontuzji naderwania mięśnia prawego uda podczas meczu Bundesligi z Mainz, co potwierdził klubowy dział medyczny – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Golkiper Die Roten opuści następne pojedynek, a więc starcie z Heidenheim, zaplanowane na 21 grudnia. Chociaż w przypadku urazów mięśniowych, a w szczególności tak poważnych, trudno jednoznacznie ocenić długość przerwy, na Allianz Arena nikt nie zamierza panikować. Bild przekonuje, że Neuer będzie gotowy do gry po przerwie zimowej. Bawarczycy wracają na boisko 11 stycznia – w 16. kolejce czeka ich potyczka z Wolfsburgiem.

