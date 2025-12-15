Bayern traci punkty i kapitana
Niedzielny pojedynek z FSV Mainz okazał się podwójnie nieudany dla mistrzów Niemiec. Bayern Monachium tylko zremisował z ekipą z Moguncji i po raz drugi w tym sezonie stracił punkty w Bundeslidze. Na dodatek spotkanie z kontuzją zakończył Manuel Neuer.
– Bayern będzie musiał radzić sobie bez kapitana Manuela Neuera, który doznał kontuzji naderwania mięśnia prawego uda podczas meczu Bundesligi z Mainz, co potwierdził klubowy dział medyczny – czytamy w oficjalnym komunikacie.
Golkiper Die Roten opuści następne pojedynek, a więc starcie z Heidenheim, zaplanowane na 21 grudnia. Chociaż w przypadku urazów mięśniowych, a w szczególności tak poważnych, trudno jednoznacznie ocenić długość przerwy, na Allianz Arena nikt nie zamierza panikować. Bild przekonuje, że Neuer będzie gotowy do gry po przerwie zimowej. Bawarczycy wracają na boisko 11 stycznia – w 16. kolejce czeka ich potyczka z Wolfsburgiem.