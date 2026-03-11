Bayern okupił wygraną problemami. Urazy gwiazd

Bayern Monachium rozbił Atalantę w pierwszej odsłonie dwumeczu w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Vincent Kompany, mimo efektownego zwycięstwa, mierzy się z niemałym bólem głowy. To efekt kontuzji.

Sportimage Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Atalanta - Bayern Monachium

Bayern traci grzech graczy

W Bergamo padło siedem bramek. Aż sześć z nich zdobył Bayern Monachium. Podopieczni Vincenta Kompany’ego wygrali z Atalantą 6:1 i właściwie zapewnili sobie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Niestety, Bawarczycy okupili zwycięstwo trzema urazami.

W rywalizacji z Orobicimi kontuzji doznali Alphonso Davies, Jonas Urbig i Jamal Musiala:

– Davies doznał naciągnięcia mięśnia prawego ścięgna udowego, a Urbig ma zdiagnozowane wstrząśnienie mózgu. Musiala odczuwał ból w związku z kontuzją kostki, której doznał latem ubiegłego roku – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Bayern nie informuje o długości spodziewanej absencji wspomnianych zawodników. Należy się spodziewać, że żaden z nich nie wystąpi w rewanżu.