Bayern okupił wygraną problemami. Urazy gwiazd

18:49, 11. marca 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Bayern Monachium

Bayern Monachium rozbił Atalantę w pierwszej odsłonie dwumeczu w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Vincent Kompany, mimo efektownego zwycięstwa, mierzy się z niemałym bólem głowy. To efekt kontuzji.

Atalanta - Bayern Monachium
Obserwuj nas w
Sportimage Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Atalanta - Bayern Monachium

Bayern traci grzech graczy

W Bergamo padło siedem bramek. Aż sześć z nich zdobył Bayern Monachium. Podopieczni Vincenta Kompany’ego wygrali z Atalantą 6:1 i właściwie zapewnili sobie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Niestety, Bawarczycy okupili zwycięstwo trzema urazami.

W rywalizacji z Orobicimi kontuzji doznali Alphonso Davies, Jonas Urbig i Jamal Musiala:

– Davies doznał naciągnięcia mięśnia prawego ścięgna udowego, a Urbig ma zdiagnozowane wstrząśnienie mózgu. Musiala odczuwał ból w związku z kontuzją kostki, której doznał latem ubiegłego roku – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Bayern nie informuje o długości spodziewanej absencji wspomnianych zawodników. Należy się spodziewać, że żaden z nich nie wystąpi w rewanżu.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź