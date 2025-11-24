Barcelona zmierzy się z Chelsea. Maresca powiedział co myśli o Lewandowskim

W kolejnym meczu Ligi Mistrzów Barcelona zmierzy się z Chelsea. Przed tym starciem Enzo Maresca bardzo pozytywnie wypowiedział się o Robercie Lewandowskim.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona kontra Chelsea, Lewandowski znów trafi?

Barcelona w tym sezonie radzi sobie dobrze, choć z pewnością mogłoby być lepiej. Niemniej fani są z pewnością ukontentowani z powodu powrotu na Spotify Camp Nou oraz zwycięstwa w pierwszym meczu po otwarciu zmodernizowanego obiektu. Teraz jednak trzeba podtrzymać dobrą formę i znów udowodnić, że Duma Katalonii będzie liczyć się w grze o najwyższe cele także w Lidze Mistrzów.

Wszystko bowiem przez fakt, że rywalem zespołu Hansiego Flicka w najbliższym starciu Ligi Mistrzów będzie zespół Chelsea. Rywalizacja w Londynie zapowiada się niezwykle ciekawie, ale wiele wskazuje na to, że to goście są faworytami tego spotkania. Polskich kibiców szczególnie może cieszyć forma Roberta Lewandowskiego, który w ostatnim meczu zdobył gola, a teraz na konferencji prasowej przed meczem Chelsea – Barcelona docenia go Enzo Maresca, a więc szkoleniowiec The Blues.

– Z pewnością jest fantastycznym piłkarzem. Przez całe życie pokazywał, że potrafi robić najważniejszą rzecz w piłce nożnej, czyli strzelać bramki. Będziemy starać się bronić jako drużyna, grać agresywnie, tak jak zawsze. Ale oni mają tak wielu świetnych piłkarzy: Lamine Yamal, Fermin, Frenkie de Jong. Ale będziemy starać się wygrać ten mecz – powiedział szkoleniowiec Chelsea cytowany przez „Football London”.

