Pedri to jeden z graczy, który miał okazję grać zarówno w starym, jak i nowym formacie Ligi Mistrzów. Piłkarz pozwolił sobie na porównanie obu rozwiązań w rozmowie z Esquire.com.

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Pedri

Pedri wprost o formatach Ligi Mistrzów

Pedri to bez wątpienia jedna z czołowych postaci FC Barcelony. Piłkarza ostatnio poproszono o podzielenie się swoimi przemyśleniami na temat różnych formatów Ligi Mistrzów. Zawodnik jasno przedstawił swoją opinię.

– Czy podoba mi się nowy format Ligi Mistrzów? Nie potrafię powiedzieć ze stuprocentową pewnością, który bardziej mi się podoba – ten czy poprzedni. Gdybym miał wybierać, postawiłbym na nowy. W pierwszej fazie rozgrywek jest więcej meczów pomiędzy świetnymi drużynami – mówił Pedri cytowany przez Esquire.com.

Do sezonu 2024/25 faza grupowa Ligi Mistrzów składała się z ośmiu grup po cztery drużyny w każdej. Wszystkie zespoły rozgrywały po sześć meczów u siebie i na wyjeździe, z każdym z trzech rywali. Tymczasem od sezonu 2024/25 wprowadzono nowy format Ligi Mistrzów, z jedną połączoną fazą ligową liczącą 36 ekip. Każda drużyna rozgrywa osiem spotkań, Cztery u siebie i cztery na wyjeździe, a przeciwnicy są wyłaniani w drodze losowania.

Pierwszym zwycięzcą elitarnych rozgrywek w nowej formule było Paris Saint-Germain, które w finale pokonało Inter Mediolan. Aktualnie wciąż trwa faza zasadnicza Ligi Mistrzów. Liderem tabeli jest Arsenal z dorobkiem 18 punktów. Stołeczna drużyna wyprzedza o trzy oczka Bayern Monachium. Na kolejnych pozycjach, z 13 punktami, plasują się natomiast Paris Saint-Germain, Manchester City oraz Atalanta.