Atletico nie ma wątpliwości. Przyszłość Simeone nabiera kształtów

Atletico Madryt jest w tym sezonie ekipą z czołówki tabeli La Liga, która budzi duże emocje. Konkretne plany w sprawie trenera Diego Simeone mają władze klubu, o czym poinformowała "Marca".

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Atletico planuje nowy kontrakt dla Diego Simeone

Atletico Madryt w tej kampanii cieszy swoją grą. Aktualnie ekipa z Wanda Metropolitano plasuje się na trzeciej pozycji w tabeli, legitymując się dorobkiem 37 punktów. Tym samym Los Colchoneros wciąż liczą się w walce o najwyższe cele. Ciekawe wieści w sprawie szkoleniowca stołecznej ekipy przekazała „Marca”.

Źródło twierdzi, że Atletico planuje zaproponować nową umowę Diego Simeone. Zarząd klubu uważa, że Argentyńczyk jest najlepszym rozwiązaniem na stanowisko trenera na przyszłość. Simeone jest związany z klubem z Madrytu od grudnia 2011 roku. Pod jego wodzą stołeczna drużyna dwukrotnie sięgnęła po mistrzostwo La Liga.

„Marca” jednocześnie wprost przekazuje, że jak dotąd nie odbyły się jeszcze żadne rozmowy w sprawie nowej umowy między stronami. Niemniej władze Atletico, na czele z prezesem Enrique Cerezo, dyrektorem generalnym Miguelem Ángelem Gilem Marínem oraz dyrektorem sportowym Mateu Alemanym, są zgodne, że Argentyńczyk pozostaje najlepszą opcją dla klubu na stanowisku szkoleniowca.

Ekipa z Madrytu do ligowego grania wróci 4 stycznia. Zmierzy się wówczas z Realem Sociedad. Kilka dni później Atletico rozpocznie natomiast rywalizację w Superpucharze Hiszpanii. W półfinale tych rozgrywek Los Colchoneros zagrają z Realem Madryt. Spotkanie odbędzie się 8 stycznia.

Czytaj więcej: Barcelona czeka na decyzję. Rashford przerwał milczenie