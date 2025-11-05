Barcelona gra w Lidze Mistrzów! Flick zdecydował o Lewandowskim

Barcelona w środowy wieczór mierzy się na wyjeździe z Club Brugge. Poznaliśmy wyjściowe składy drużyn na mecz Ligi Mistrzów. Co z Robertem Lewandowskim?

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Lamine Yamal i Robert Lewandowski

Lewandowski tylko na ławce. Szczęsny od pierwszej minuty

Barcelona kontynuuje walkę o awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Marzy jej się oczywiście miejsce w pierwszej ósemce i bezpośrednia promocja do 1/8 finału rozgrywek. Po trzech kolejkach ma na koncie sześć punktów – zanotowała porażkę przeciwko PSG, a do tego ograła Newcastle United oraz Olympiakos. W środowy wieczór czeka ją starcie z ekipą, z którą powinna poradzić sobie bez większych problemów. Club Brugge w poprzedniej kolejce został rozbity przez Bayern Monachium 0-4.

Poznaliśmy wyjściowe składy obu drużyn. Polskich kibiców w szczególności interesowało, co Hansi Flick postanowił w sprawie Roberta Lewandowskiego, który niedawno uporał się z urazem i wrócił do kadry meczowej. Polak rozpocznie spotkanie z Club Brugge na ławce rezerwowych – szkoleniowiec postawił od pierwszej minuty na Ferrana Torresa. W wyjściowej jedenastce ponownie znalazł się Wojciech Szczęsny, który dalej zastępuje kontuzjowanego Joana Garcię.

Początek spotkania o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w TVP 1, TVP Sport oraz CANAL+ Extra 1.

Oficjalne składy na mecz Ligi Mistrzów

Club Brugge: Jackers – Sabbe, Ordonez, Mechele, Seys – Onyedika, Stanković, Vanaken – Forbs, Tresoldi, Tzolis

FC Barcelona: Szczęsny – Kounde, Garcia, Araujo, Balde – De Jong, Casado, Fermin – Yamal, Ferran, Rashford