Barcelona bez gwiazdy na mecz z Benfiką? Flick może mieć problem

FC Barcelona, po efektownym zwycięstwie nad Realem Sociedad, wróciła do treningów przed kluczowym meczem Ligi Mistrzów przeciwko Benfice Lizbona. Jednak pojawił się problem – Gavi może nie być gotowy na środowe spotkanie, twierdzi "Sport".

Gavi walczy z chorobą przed meczem z Benficą

FC Barcelona rozpoczęła przygotowania do pierwszego starcia 1/8 finału Ligi Mistrzów z Benfiką, ale nie wszyscy zawodnicy mogli wziąć udział w poniedziałkowym treningu. Jak informuje “Sport”, Gavi opuścił zajęcia z powodu gorączki, co stawia pod znakiem zapytania jego występ w środę.

Hiszpan był pierwotnie przewidziany do gry w meczu z Realem Sociedad, ale z powodu choroby spędził całe spotkanie na ławce rezerwowych. Choć w drugiej połowie się rozgrzewał, Hansi Flick zdecydował się wpuścić innych zawodników.

W poniedziałek Gavi pojawił się w ośrodku treningowym Ciutat Esportiva, gdzie przeszedł badania lekarskie, ale ostatecznie opuścił obiekt bez udziału w zajęciach. Teraz kluczowe będzie, jak szybko wróci do pełni sił, ponieważ już we wtorek Barcelona wylatuje do Lizbony.

Nawet jeśli Gavi zdoła dojść do siebie przed meczem, jego miejsce w wyjściowym składzie nie jest pewne. Dani Olmo, który zanotował świetny występ przeciwko Realowi Sociedad, ma coraz większe szanse na grę od pierwszej minuty.

Flick będzie musiał podjąć decyzję, czy ryzykować wystawienie Gaviego, który nie jest w pełni sił, czy postawić na Olmo, który imponuje formą. Barcelona ma jeszcze dwa dni na ostateczne rozstrzygnięcie, ale wszystko wskazuje na to, że Duma Katalonii może stracić jednego ze swoich kluczowych pomocników na ten ważny mecz.