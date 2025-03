Atletico Madryt już od czwartej minuty wtorkowego starcia z Realem Madryt musiał odrabiać straty. Do remisu doprowadziło po kapitalnym uderzeniu Juliana Alvareza w 32. minucie.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Julian Alvarez

Alvarez kradnie show! Niesamowity gol daje Atletico remis z Realem

Atletico Madryt nie było przez ekspertów postrzegane za faworyta starcia z Realem Madryt. Mimo wszystko ekipa Diego Simeone się tym nie przejmowała. Chociaż już od czwartej minuty była zmuszona do gonienia wyniku.

Pierwszy gol w starciu na Santiago Bernabeu padł za sprawą ładnej akcji Rodrygo. Tym samym Brazylijczyk po dwóch spotkaniach bez bramki w Lidze Mistrzów udowodnił, że nie zapomniał, jak strzela się gole w elitarnych rozgrywkach.

Tymczasem w 32. minucie wtorkowej rywalizacji show skradł Julian Alvarez. Argentyński piłkarz Los Colchoneros oddał strzał, którego chyba lepiej prawdopodobnie nie dało się oddać. Finalnie do kapitulacji został zmuszony Thibaut Courtois.

"TO JEST NIEPOJĘTE"! 😱 𝐉𝐔𝐋𝐈𝐀𝐍 𝐀𝐋𝐕𝐀𝐑𝐄𝐙! 🎯💣 Przepiękna bramka w derbach Madrytu! Tego się nie dało zrobić lepiej! 👏



📺 Mecz trwa w CANAL+ EXTRA 1 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/Uthl4y4JEn — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 4, 2025

25-letni piłkarz to 42-krotny reprezentant Argentyny, który w drużynie narodowej zdobył jak na razie 11 bramek. Julian Alvarez latem minionego roku zdecydował się natomiast na transfer do Atletico z Manchesteru United. Jeden z gigantów La Liga wyłożył na transakcję 75 milionów euro. Dzisiaj natomiast wartość zawodnika wciąż rośnie. Środkowy napastnik ma umowę ważną z klubem z Wanda Metropolitano do końca czerwca 2030 roku.

