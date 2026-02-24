Sorloth bohaterem Atletico! Będzie hit w 1/8 finału Ligi Mistrzów

Atletico Madryt pokonało Club Brugge 4:1 w rewanżowym spotkaniu fazy play-off Ligi Mistrzów i awansowało do 1/8 finału. Tam spotka się z Liverpoolem lub Tottenhamem.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Alexander Sorloth

Atletico wygrało z Club Brugge

Atletico Madryt tylko zremisowało wyjazdowe starcie z Club Brugge 3:3, co w Hiszpanii odebrano jako małe zaskoczenie. Pojedynek sprzed tygodnia był niezwykle zacięty i emocjonujący, co tylko potwierdza wynik. Choć Rojiblancos byli wyraźnymi faworytami rewanżu to jednak pierwsza odsłona tego dwumeczu pokazała, że Belgów nie można było skreślać.

Pierwsza część wtorkowego spotkania na Metropolitano była także dość wyrównana. Na prowadzenie w 23. minucie wyszli gospodarze, a na listę strzelców wpisał się Sorloth. Przy golu Norwega spory udział miał jednak bramkarz gości, który popełnił fatalny błąd. Club Brugge zdołało kilkanaście minut później doprowadzić do wyrównania za sprawą Ordoneza i sprawa awansu nadal pozostawała otwarta.

Po zmianie stron przewaga gospodarzy zaczęła rosnąć. Przebieg dalszej części tego dwumeczu ustawił też szybki gol. Już w 48. minucie Cardoso pokonał Mignoleta i ekipa Diego Simeone znów była na prowadzeniu. W kolejnych minutach Rojiblancos kontrolowali przebieg spotkania i nie pozwalali na zbyt wiele swoim rywalom. W 76. minucie Sorloth podwyższył na 3:1 i przesądził o losach tej rywalizacji.

Norweg nie planował się zatrzymywać i znakomity występ ostatecznie przypieczętował hat-trickiem, dzięki bramce w samej końcówce. Hiszpanie odnieśli przekonujące zwycięstwo i zameldowali się w 1/8 finału Ligi Mistrzów, a tam zmierzą się z Liverpoolem lub Tottenhamem.

