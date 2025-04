PA Images / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ancelotti zmuszony do rotacji

We wtorek dojdzie do dwóch spotkań ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Bayern Monachium podejmie Inter, natomiast Arsenal zagra z Realem Madryt. Każda z ekip, które przystąpią dzisiaj do rywalizacji, mierzy się z wieloma absencjami. Bawarczycy zagrają m.in. bez Jamala Musiali, natomiast Nerazzuri bez Denzela Dumfriesa. Swoje problemy mają także Mikel Arteta i Carlo Ancelotti.

Hiszpan nie może skorzystać z takich piłkarzy, jak Kai Havertz czy Gabriel Magalhaes. Niemca w ataku zastąpi Mikel Merino, natomiast w miejsce Brazylijczyka powinniśmy zobaczyć Jakuba Kiriowa. Z kolei Włoch musi ułożyć wyjściową jedenastkę bez Edera Militao, Daniego Carvajala, Ferlanda Mendy’ego i Aureliena Tchouameniego.

Marca sugeruje, że defensywę Królewskich stworzy tercet Valverde – Asencio – Rudiger – Fran Garcia. To oznacza, że Urugwajczyk, nominalny pomocnik, zagra na boku obrony. Do bramki Realu wraca Thibaut Courtois, który opuścił trzy ostatnie spotkania.

Arsenal: David Raya; Jurrien Timber, William Saliba, Jakub Kiwior, Myles Lewis-Skelly; Martin Ødegaard, Thomas Partey, Declan Rice; Bukayo Saka, Mikel Merino, Gabriel Martinelli

Real Madryt: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raul Asencio, Antonio Rüdiger, Fran Garcia; Eduardo Camavinga, Luka Modrić, Jude Bellingham; Rodrygo, Kylian Mbappe, Vinicius Junior