To powinna być czerwona kartka! Ogromna kontrowersja w meczu Rayo – Lech [WIDEO]

Lech Poznań od 8. minuty meczu powinien grać w przewadze jednego zawodnika. Obrońca Rayo zasłużył na czerwoną kartkę. Sędzia podjął kontrowersyjną decyzję i anulował pokazaną wcześniej żółtą kartkę.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Luis Palma i Antoni Kozubal

Kontrowersja w meczu Rayo – Lech! Powinna być czerwona kartka

Lech Poznań w czwartek wieczorem podejmował drużynę z La Liga – Rayo Vallecano. Mistrz Polski fantastycznie rozpoczął mecz w 3. kolejce Ligi Konferencji. Do przerwy podopieczni Nielsa Frederiksena prowadzili (2:0) po golach Luisa Palmy i Antoniego Kozubala.

Natomiast do ogromnej kontrowersji doszło na samym początku spotkania. Jeszcze przy stanie (0:0) w 8. minucie obrońca gospodarzy Florian Lejuene powinien zostać wyrzucony z boiska. Francuz nieprzepisowo zatrzymał Luisa Palmę, pociągając go za koszulkę. 25-latek w efekcie upadł na murawę na granicy pola karnego. Obrońca otrzymał żółtą kartkę, ale sędzia został wezwany do monitora VAR.

😮 Nie ma faulu — zdaniem arbitra!



Kontrowersyjna decyzja sędziego! 🧐 Zgadzacie się z tym werdyktem?



📺 Polsat Sport 1 | Polsat Sport Premium 1 | Polsat Box Go pic.twitter.com/bzRYUOPkRE — Polsat Sport (@polsatsport) November 6, 2025

Po obejrzeniu powtórki sędzia Kopiyevsky uznał, że nie doszło do złamania przepisów. Tym samym potencjalna czerwona kartka nie została pokazana. Co więcej, ku zaskoczeniu arbiter anulował nawet pokazaną wcześniej żółtą kartkę, co wywołało spore niezadowolenie Lecha.