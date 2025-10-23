Tabela Ligi Konferencji. Oto miejsca polskich drużyn po 2. kolejce

Liga Konferencji: Tabela po 2. kolejce
Liga Konferencji Europy ma już za sobą dwie rozegrane kolejki fazy grupowej. Emocji nie brakowało, a polskie kluby ponownie dostarczyły kibicom wielu wrażeń. W czwartek na europejskich boiskach zobaczyliśmy w akcji Legię Warszawa, Lecha Poznań, Raków Częstochowę oraz Jagiellonię Białystok. Zespoły PKO Ekstraklasy kończyły swoje mecze w różnych nastrojach.
Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok zaczęły swoje mecze o 18:45. Oba zespoły zaliczyły świetne występy. Jednak tylko Wojskowi odnieśli zwycięstwo. Podopieczni Edwarda Iordanescu pokonali Szachtar Donieck rezultatem 2:1. Duma Podlasia natomiast zremisował z RC Strasbourg.
W wieczornych spotkaniach zobaczyliśmy w akcji Lecha Poznań oraz Raków Częstochowę. Mecze tych drużyn nie były już tak emocjonujące. Kolejorz niespodziewanie poniósł porażkę z Lincoln Red Imps (1:2). Podopieczni Marka Papszuna natomiast zremisowali z Sigmą Ołumeniec (1:1).
Spotkanie pomiędzy HNK Rijeka a Spartą Praga zostało niedokończone. Arbiter przerwał mecz przez złe warunki atmosferyczne. Na oficjalną decyzję w sprawie rozegrania pełnego spotkania trzeba będzie poczekać.
|Lp.
|Klub
|Zdobyte punkty
|1
|Fiorentina
|6
|2
|Larnaka
|6
|3
|Celje
|6
|4
|Lausanne
|6
|5
|Samsunspor
|6
|6
|Mainz
|6
|7
|Vallecano
|4
|8
|Raków Częstochowa
|4
|9
|Strasbourg
|4
|10
|Jagiellonia Białystok
|4
|11
|Noah
|4
|12
|AEK
|3
|13
|Zrnijski
|3
|14
|Sparta Praga
|3
|15
|Lech Poznań
|3
|16
|Crystal Palace
|3
|17
|Szachtar Donieck
|3
|18
|Legia Warszawa
|3
|19
|Shkendija
|3
|20
|Alkmaar
|3
|21
|Lincoln
|3
|22
|Drita
|2
|23
|Hacken
|2
|24
|KuPS
|2
|25
|Omonia
|1
|26
|Shelbourne
|1
|27
|Sigma
|1
|28
|Craiova
|1
|29
|Breidablik
|1
|30
|Rijeka
|0
|31
|Slovan
|0
|32
|Ħamrun
|0
|33
|Shamrock
|0
|34
|Dynamo Kijów
|0
|35
|Rapid Wiedeń
|0
|36
|Aberdeen
|0