Tabela Ligi Konferencji. Oto miejsca polskich drużyn po 2. kolejce

23:08, 23. października 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

W czwartek odbyła się 2. kolejka Ligi Konferencji. Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Lech Poznań i Raków Częstochowa zagrali swoje mecze. Oto aktualna tabela rozgrywek.

Piłkarze Legii Warszawa
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Liga Konferencji: Tabela po 2. kolejce

Liga Konferencji Europy ma już za sobą dwie rozegrane kolejki fazy grupowej. Emocji nie brakowało, a polskie kluby ponownie dostarczyły kibicom wielu wrażeń. W czwartek na europejskich boiskach zobaczyliśmy w akcji Legię Warszawa, Lecha Poznań, Raków Częstochowę oraz Jagiellonię Białystok. Zespoły PKO Ekstraklasy kończyły swoje mecze w różnych nastrojach.

Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok zaczęły swoje mecze o 18:45. Oba zespoły zaliczyły świetne występy. Jednak tylko Wojskowi odnieśli zwycięstwo. Podopieczni Edwarda Iordanescu pokonali Szachtar Donieck rezultatem 2:1. Duma Podlasia natomiast zremisował z RC Strasbourg.

W wieczornych spotkaniach zobaczyliśmy w akcji Lecha Poznań oraz Raków Częstochowę. Mecze tych drużyn nie były już tak emocjonujące. Kolejorz niespodziewanie poniósł porażkę z Lincoln Red Imps (1:2). Podopieczni Marka Papszuna natomiast zremisowali z Sigmą Ołumeniec (1:1).

Spotkanie pomiędzy HNK Rijeka a Spartą Praga zostało niedokończone. Arbiter przerwał mecz przez złe warunki atmosferyczne. Na oficjalną decyzję w sprawie rozegrania pełnego spotkania trzeba będzie poczekać.

Lp.KlubZdobyte punkty
1Fiorentina6
2Larnaka6
3Celje6
4Lausanne6
5Samsunspor6
6Mainz6
7Vallecano4
8Raków Częstochowa4
9Strasbourg4
10Jagiellonia Białystok4
11Noah4
12AEK3
13Zrnijski3
14Sparta Praga3
15Lech Poznań3
16Crystal Palace3
17Szachtar Donieck3
18Legia Warszawa3
19Shkendija3
20Alkmaar3
21Lincoln3
22Drita2
23Hacken2
24KuPS2
25Omonia1
26Shelbourne1
27Sigma1
28Craiova1
29Breidablik1
30Rijeka0
31Slovan0
32Ħamrun0
33Shamrock0
34Dynamo Kijów0
35Rapid Wiedeń0
36Aberdeen0

