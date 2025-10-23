Tabela Ligi Konferencji. Oto miejsca polskich drużyn po 2. kolejce

W czwartek odbyła się 2. kolejka Ligi Konferencji. Legia Warszawa, Jagiellonia Białystok, Lech Poznań i Raków Częstochowa zagrali swoje mecze. Oto aktualna tabela rozgrywek.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Liga Konferencji: Tabela po 2. kolejce

Liga Konferencji Europy ma już za sobą dwie rozegrane kolejki fazy grupowej. Emocji nie brakowało, a polskie kluby ponownie dostarczyły kibicom wielu wrażeń. W czwartek na europejskich boiskach zobaczyliśmy w akcji Legię Warszawa, Lecha Poznań, Raków Częstochowę oraz Jagiellonię Białystok. Zespoły PKO Ekstraklasy kończyły swoje mecze w różnych nastrojach.

Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok zaczęły swoje mecze o 18:45. Oba zespoły zaliczyły świetne występy. Jednak tylko Wojskowi odnieśli zwycięstwo. Podopieczni Edwarda Iordanescu pokonali Szachtar Donieck rezultatem 2:1. Duma Podlasia natomiast zremisował z RC Strasbourg.

W wieczornych spotkaniach zobaczyliśmy w akcji Lecha Poznań oraz Raków Częstochowę. Mecze tych drużyn nie były już tak emocjonujące. Kolejorz niespodziewanie poniósł porażkę z Lincoln Red Imps (1:2). Podopieczni Marka Papszuna natomiast zremisowali z Sigmą Ołumeniec (1:1).

Spotkanie pomiędzy HNK Rijeka a Spartą Praga zostało niedokończone. Arbiter przerwał mecz przez złe warunki atmosferyczne. Na oficjalną decyzję w sprawie rozegrania pełnego spotkania trzeba będzie poczekać.