Superkomputer obliczył tabelę Ligi Konferencji. Legia z sensacyjną prognozą

08:52, 23. października 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  Goal.pl / BETSiE

Legia Warszawa rozpoczęła zmagania w Lidze Konferencji od porażki. Znacząco odbiło się to na prognozie superkomputera BETSiE, który obliczył tabelę końcową fazy zasadniczej.

Edward Iordanescu
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Superkomputer BETSiE obliczył tabelę Ligi Konferencji

Przed nami 2. kolejka zmagań w ramach fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Raków, Lech i Jagiellonia zanotowały świetny start w rozgrywkach, odnosząc zwycięstwa. Natomiast noga powinęła się Legii Warszawa. Porażka z Samsunsporem już skomplikowała sytuację stołecznego klubu w tabeli.

Według superkomputera BETSiE Legia Warszawa nie zdoła wywalczyć awansu do kolejnej rundy, ponieważ zajmie dopiero 25. miejsce. Z kolei reszta polskich drużyn zagra w rundzie barażowej o awans do 1/8 finału. Prognoza zakłada, że najwyższe miejsce zajmie Lech Poznań.

Tabela końcowa Ligi Konferencji wg BETSiE:

Lp.KlubPrzewidywane punkty
1Crystal Palace13.1
2Strasbourg12.6
3Szachtar Donieck12.2
4Mainz 0511.5
5Fiorentina11.2
6Rayo Vallecano10.8
7Sparta Praga10.6
8Samsunspor10.3
9Lech Poznań10.0
10Raków Częstochowa9.9
11Lausanne Sport9.4
12Jagiellonia Białystok9.3
13Celje9.3
14AEK Larnaka9.1
15Noah9.1
16Zrinjski8.6
17AZ Alkmaar8.2
18AEK Ateny7.7
19Rapid Wiedeń7.4
20Rijeka7.4
21Sigma Ołomuniec7.4
22Häcken7.4
23Drita7.3
24Dynamo Kijów7.0
25Legia Warszawa6.9
26Slovan Bratysława6.9
27Shelbourne6.4
28KuPS6.4
29CS U Craiova6.3
30Shamrock Rovers6.2
31Shkendija6.2
32Ħamrun Spartans6.1
33Omonia Nikozja6.1
34Lincoln Red Imps5.7
35Aberdeen5.7
36Breidablik5.3

W czwartek (23 października) polskie drużyny rozegrają kolejne spotkania.

0 Votes