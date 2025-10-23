Superkomputer obliczył tabelę Ligi Konferencji. Legia z sensacyjną prognozą

Superkomputer BETSiE obliczył tabelę Ligi Konferencji
Przed nami 2. kolejka zmagań w ramach fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Raków, Lech i Jagiellonia zanotowały świetny start w rozgrywkach, odnosząc zwycięstwa. Natomiast noga powinęła się Legii Warszawa. Porażka z Samsunsporem już skomplikowała sytuację stołecznego klubu w tabeli.
Według superkomputera BETSiE Legia Warszawa nie zdoła wywalczyć awansu do kolejnej rundy, ponieważ zajmie dopiero 25. miejsce. Z kolei reszta polskich drużyn zagra w rundzie barażowej o awans do 1/8 finału. Prognoza zakłada, że najwyższe miejsce zajmie Lech Poznań.
Tabela końcowa Ligi Konferencji wg BETSiE:
|Lp.
|Klub
|Przewidywane punkty
|1
|Crystal Palace
|13.1
|2
|Strasbourg
|12.6
|3
|Szachtar Donieck
|12.2
|4
|Mainz 05
|11.5
|5
|Fiorentina
|11.2
|6
|Rayo Vallecano
|10.8
|7
|Sparta Praga
|10.6
|8
|Samsunspor
|10.3
|9
|Lech Poznań
|10.0
|10
|Raków Częstochowa
|9.9
|11
|Lausanne Sport
|9.4
|12
|Jagiellonia Białystok
|9.3
|13
|Celje
|9.3
|14
|AEK Larnaka
|9.1
|15
|Noah
|9.1
|16
|Zrinjski
|8.6
|17
|AZ Alkmaar
|8.2
|18
|AEK Ateny
|7.7
|19
|Rapid Wiedeń
|7.4
|20
|Rijeka
|7.4
|21
|Sigma Ołomuniec
|7.4
|22
|Häcken
|7.4
|23
|Drita
|7.3
|24
|Dynamo Kijów
|7.0
|25
|Legia Warszawa
|6.9
|26
|Slovan Bratysława
|6.9
|27
|Shelbourne
|6.4
|28
|KuPS
|6.4
|29
|CS U Craiova
|6.3
|30
|Shamrock Rovers
|6.2
|31
|Shkendija
|6.2
|32
|Ħamrun Spartans
|6.1
|33
|Omonia Nikozja
|6.1
|34
|Lincoln Red Imps
|5.7
|35
|Aberdeen
|5.7
|36
|Breidablik
|5.3
W czwartek (23 października) polskie drużyny rozegrają kolejne spotkania.
