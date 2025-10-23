Superkomputer obliczył tabelę Ligi Konferencji. Legia z sensacyjną prognozą

Legia Warszawa rozpoczęła zmagania w Lidze Konferencji od porażki. Znacząco odbiło się to na prognozie superkomputera BETSiE, który obliczył tabelę końcową fazy zasadniczej.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Edward Iordanescu

Superkomputer BETSiE obliczył tabelę Ligi Konferencji

Przed nami 2. kolejka zmagań w ramach fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Raków, Lech i Jagiellonia zanotowały świetny start w rozgrywkach, odnosząc zwycięstwa. Natomiast noga powinęła się Legii Warszawa. Porażka z Samsunsporem już skomplikowała sytuację stołecznego klubu w tabeli.

Według superkomputera BETSiE Legia Warszawa nie zdoła wywalczyć awansu do kolejnej rundy, ponieważ zajmie dopiero 25. miejsce. Z kolei reszta polskich drużyn zagra w rundzie barażowej o awans do 1/8 finału. Prognoza zakłada, że najwyższe miejsce zajmie Lech Poznań.

Tabela końcowa Ligi Konferencji wg BETSiE:

Lp. Klub Przewidywane punkty 1 Crystal Palace 13.1 2 Strasbourg 12.6 3 Szachtar Donieck 12.2 4 Mainz 05 11.5 5 Fiorentina 11.2 6 Rayo Vallecano 10.8 7 Sparta Praga 10.6 8 Samsunspor 10.3 9 Lech Poznań 10.0 10 Raków Częstochowa 9.9 11 Lausanne Sport 9.4 12 Jagiellonia Białystok 9.3 13 Celje 9.3 14 AEK Larnaka 9.1 15 Noah 9.1 16 Zrinjski 8.6 17 AZ Alkmaar 8.2 18 AEK Ateny 7.7 19 Rapid Wiedeń 7.4 20 Rijeka 7.4 21 Sigma Ołomuniec 7.4 22 Häcken 7.4 23 Drita 7.3 24 Dynamo Kijów 7.0 25 Legia Warszawa 6.9 26 Slovan Bratysława 6.9 27 Shelbourne 6.4 28 KuPS 6.4 29 CS U Craiova 6.3 30 Shamrock Rovers 6.2 31 Shkendija 6.2 32 Ħamrun Spartans 6.1 33 Omonia Nikozja 6.1 34 Lincoln Red Imps 5.7 35 Aberdeen 5.7 36 Breidablik 5.3

W czwartek (23 października) polskie drużyny rozegrają kolejne spotkania.