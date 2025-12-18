Superkomputer obliczył tabelę Ligi Konferencji. Oto wyniki Lecha i Jagiellonii

14:26, 18. grudnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl / BETSiE

Lech Poznań i Jagiellonia Białystok wciąż muszą walczyć o awans do fazy pucharowej. Decydująca będzie ostatnia 6. kolejka. Superkomuter BETSiE obliczył tabelę Ligi Konferencji. Sprawdź, czy polskie kluby skończą fazę ligową w TOP24.

Mikael Ishak
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Superkomputer BETSiE obliczył tabelę Ligi Konferencji

Faza ligowa Ligi Konferencji dobiega końca. W czwartek (18 grudnia) odbędzie się ostatnia 6. kolejka. O awans do fazy pucharowej wciąż walczą polskie kluby. Wśród drużyn, które nie mogą być jeszcze pewny gry w Europie na wiosnę są Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Spokojny o awans może być za to Raków Częstochowa. Z kolei Legia Warszawa w zeszłym tygodniu pogrzebała jakiekolwiek szansę, aby przedłużyć grę w europejskich pucharach.

Superkomputer BETSiE obliczył, jak będzie wyglądać końcowa tabela fazy ligowej Ligi Konferencji. Wyliczenia są pozytywne dla klubów z PKO BP Ekstraklasy. Zarówno Lech Poznań, jak i Jagiellonia Białystok skończą w TOP24, a więc wywalczą awans do fazy play-off. Mistrz Polski ma skończyć na 21. miejscu, a Duma Podlasia na 18. miejscu. Według prognoz na podium fazy ligowej znajdzie się Raków, który po 6. kolejkach ma zająć 3. miejsce. Legia ostatecznie zakończy grę w Lidze Konferencji na 28. miejscu.

Bezpośredni awans do 1/8 finału uzyska tylko osiem najlepszych drużyn. Z wyliczeń superkomputera BETSiE wynika, że będą to następujące zespoły: Strasbourg, Szachtar, Raków, Rayo Vallecano, Sparta Praga, AEK Ateny, Mainz, Crystal Palace i AZ Alkmaar.

MiejsceKlubPrzewidywana liczba punktów
1.RC Strasbourg15
2.Szachtar Donieck13
3.Raków Częstochowa12
4.Rayo Vallecano12
5.Sparta Praga12
6.AEK Ateny11
7.Mainz 0511
8.Crystal Palace11
9.AZ Alkmaar11
10.Samsunspor10
11.NK Celje10
12.AEK Larnaka10
13.Fiorentina10
14.Omonia Nikozja9
15.Lausanne Sport9
16.Noah8
17.HNK Rijeka8
18.Jagiellonia Białystok8
19.Drita8
20.Sigma Ołomuniec8
21.Lech Poznań8
22.Shkendija8
23.US Craiova7
24.Lincoln7
25.Zrinjski Mostar7
26.KuPS6
27.Breidablik5
28.Legia Warszawa5
29.Dynamo Kijów4
30.Slovan Bratysława4
31.Hamrun4
32.Hacken4
33.Aberdeen2
34.Shamrock Rovers2
35.Shelbourne1
36.Rapid Wiedeń1

Czwartkowe mecze polskich klubów w 6. kolejce Ligi Konferencji:

  • AZ Alkmaar – Jagiellonia Białystok
  • Legia Warszawa – Lincoln
  • Omonia Nikozja – Raków Częstochowa
  • Sigma Ołomuniec – Lech Poznań

POLECAMY TAKŻE

Marek Papszun
Legia Warszawa zmienia trenera! Znamy datę prezentacji Papszuna
Adrian Siemieniec
Trenerska roszada w Jagiellonii. Siemieniec dostanie wsparcie [NASZ NEWS]
Mileta Rajović
Kucharski mówił wprost o napastniku Legii. Te słowa nie przejdą bez echa