Superkomputer obliczył tabelę Ligi Konferencji. Oto wyniki Lecha i Jagiellonii

Superkomputer BETSiE obliczył tabelę Ligi Konferencji
Faza ligowa Ligi Konferencji dobiega końca. W czwartek (18 grudnia) odbędzie się ostatnia 6. kolejka. O awans do fazy pucharowej wciąż walczą polskie kluby. Wśród drużyn, które nie mogą być jeszcze pewny gry w Europie na wiosnę są Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Spokojny o awans może być za to Raków Częstochowa. Z kolei Legia Warszawa w zeszłym tygodniu pogrzebała jakiekolwiek szansę, aby przedłużyć grę w europejskich pucharach.
Superkomputer BETSiE obliczył, jak będzie wyglądać końcowa tabela fazy ligowej Ligi Konferencji. Wyliczenia są pozytywne dla klubów z PKO BP Ekstraklasy. Zarówno Lech Poznań, jak i Jagiellonia Białystok skończą w TOP24, a więc wywalczą awans do fazy play-off. Mistrz Polski ma skończyć na 21. miejscu, a Duma Podlasia na 18. miejscu. Według prognoz na podium fazy ligowej znajdzie się Raków, który po 6. kolejkach ma zająć 3. miejsce. Legia ostatecznie zakończy grę w Lidze Konferencji na 28. miejscu.
Bezpośredni awans do 1/8 finału uzyska tylko osiem najlepszych drużyn. Z wyliczeń superkomputera BETSiE wynika, że będą to następujące zespoły: Strasbourg, Szachtar, Raków, Rayo Vallecano, Sparta Praga, AEK Ateny, Mainz, Crystal Palace i AZ Alkmaar.
|Miejsce
|Klub
|Przewidywana liczba punktów
|1.
|RC Strasbourg
|15
|2.
|Szachtar Donieck
|13
|3.
|Raków Częstochowa
|12
|4.
|Rayo Vallecano
|12
|5.
|Sparta Praga
|12
|6.
|AEK Ateny
|11
|7.
|Mainz 05
|11
|8.
|Crystal Palace
|11
|9.
|AZ Alkmaar
|11
|10.
|Samsunspor
|10
|11.
|NK Celje
|10
|12.
|AEK Larnaka
|10
|13.
|Fiorentina
|10
|14.
|Omonia Nikozja
|9
|15.
|Lausanne Sport
|9
|16.
|Noah
|8
|17.
|HNK Rijeka
|8
|18.
|Jagiellonia Białystok
|8
|19.
|Drita
|8
|20.
|Sigma Ołomuniec
|8
|21.
|Lech Poznań
|8
|22.
|Shkendija
|8
|23.
|US Craiova
|7
|24.
|Lincoln
|7
|25.
|Zrinjski Mostar
|7
|26.
|KuPS
|6
|27.
|Breidablik
|5
|28.
|Legia Warszawa
|5
|29.
|Dynamo Kijów
|4
|30.
|Slovan Bratysława
|4
|31.
|Hamrun
|4
|32.
|Hacken
|4
|33.
|Aberdeen
|2
|34.
|Shamrock Rovers
|2
|35.
|Shelbourne
|1
|36.
|Rapid Wiedeń
|1
Czwartkowe mecze polskich klubów w 6. kolejce Ligi Konferencji:
- AZ Alkmaar – Jagiellonia Białystok
- Legia Warszawa – Lincoln
- Omonia Nikozja – Raków Częstochowa
- Sigma Ołomuniec – Lech Poznań