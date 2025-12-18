Superkomputer obliczył tabelę Ligi Konferencji. Oto wyniki Lecha i Jagiellonii

Lech Poznań i Jagiellonia Białystok wciąż muszą walczyć o awans do fazy pucharowej. Decydująca będzie ostatnia 6. kolejka. Superkomuter BETSiE obliczył tabelę Ligi Konferencji. Sprawdź, czy polskie kluby skończą fazę ligową w TOP24.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Mikael Ishak

Superkomputer BETSiE obliczył tabelę Ligi Konferencji

Faza ligowa Ligi Konferencji dobiega końca. W czwartek (18 grudnia) odbędzie się ostatnia 6. kolejka. O awans do fazy pucharowej wciąż walczą polskie kluby. Wśród drużyn, które nie mogą być jeszcze pewny gry w Europie na wiosnę są Lech Poznań i Jagiellonia Białystok. Spokojny o awans może być za to Raków Częstochowa. Z kolei Legia Warszawa w zeszłym tygodniu pogrzebała jakiekolwiek szansę, aby przedłużyć grę w europejskich pucharach.

Superkomputer BETSiE obliczył, jak będzie wyglądać końcowa tabela fazy ligowej Ligi Konferencji. Wyliczenia są pozytywne dla klubów z PKO BP Ekstraklasy. Zarówno Lech Poznań, jak i Jagiellonia Białystok skończą w TOP24, a więc wywalczą awans do fazy play-off. Mistrz Polski ma skończyć na 21. miejscu, a Duma Podlasia na 18. miejscu. Według prognoz na podium fazy ligowej znajdzie się Raków, który po 6. kolejkach ma zająć 3. miejsce. Legia ostatecznie zakończy grę w Lidze Konferencji na 28. miejscu.

Bezpośredni awans do 1/8 finału uzyska tylko osiem najlepszych drużyn. Z wyliczeń superkomputera BETSiE wynika, że będą to następujące zespoły: Strasbourg, Szachtar, Raków, Rayo Vallecano, Sparta Praga, AEK Ateny, Mainz, Crystal Palace i AZ Alkmaar.

Miejsce Klub Przewidywana liczba punktów 1. RC Strasbourg 15 2. Szachtar Donieck 13 3. Raków Częstochowa 12 4. Rayo Vallecano 12 5. Sparta Praga 12 6. AEK Ateny 11 7. Mainz 05 11 8. Crystal Palace 11 9. AZ Alkmaar 11 10. Samsunspor 10 11. NK Celje 10 12. AEK Larnaka 10 13. Fiorentina 10 14. Omonia Nikozja 9 15. Lausanne Sport 9 16. Noah 8 17. HNK Rijeka 8 18. Jagiellonia Białystok 8 19. Drita 8 20. Sigma Ołomuniec 8 21. Lech Poznań 8 22. Shkendija 8 23. US Craiova 7 24. Lincoln 7 25. Zrinjski Mostar 7 26. KuPS 6 27. Breidablik 5 28. Legia Warszawa 5 29. Dynamo Kijów 4 30. Slovan Bratysława 4 31. Hamrun 4 32. Hacken 4 33. Aberdeen 2 34. Shamrock Rovers 2 35. Shelbourne 1 36. Rapid Wiedeń 1

Czwartkowe mecze polskich klubów w 6. kolejce Ligi Konferencji: