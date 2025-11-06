Raków Częstochowa w 3. kolejce Ligi Konferencji zmierzy się na wyjeździe ze Spartą Praga. Początek spotkania w czwartek (6 listopada) o godzinie 18:45. Oto oficjalne składy na mecz Sparta - Raków.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Jonatan Braut Brunes

Oficjalne składy na mecz Sparta Praga – Raków Częstochowa

Raków Częstochowa po 2. kolejkach fazy ligowej Ligi Konferencji ma na swoim koncie 4 punkty, zajmując 8. miejsce w tabeli. Jak na razie pokonali Universitatea Craiova (2:0) i zremisowali z Sigmą Ołomuniec (1:1). W czwartek (6 listopada) zmierzą się z jedną z najlepszych czeskich drużyn – Spartą Praga. Zespół rywali jest w małym kryzysie, wygrywając tylko jeden z pięciu ostatnich spotkań.

Marek Papszun w porównaniu do ostatniego meczu z Jagiellonią Białystok dokonał czterech zmian w wyjściowej jedenastce. Tym razem w składzie zabrakło Apostolosa Konstantopoulosa, Petera Baratha, Jeana Silvy i Lamine Diaby-Fadigi.

Między słupkami tak jak w poprzednich meczach stanie Oliwier Zych. Przed nim tercet środkowych obrońców to Fran Tudor, Bogdan Racovitan i Stratos Svarnas. W drugiej linii zagrają: Michael Ameyaw, Karol Struski, Oskar Repka i Tomasz Pieńko. Z kolei trio w ataku stworzą Patryk Makuch, Jonatan Braut Brunes i Marko Bulat.

Oficjalne składy na mecz Sparta – Raków:

Sparta: Vindahl – Uchenna, Sevinsky, Zeleny – Kaderabek, Kairinen, Vydra, Mercado – Birmancević, Milla, Rrahmani

Raków: Zych – Tudor, Racovitan, Svarnas – Ameyaw, Struski, Repka, Pieńko – Makuch, Brunes, Bulat