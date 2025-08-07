Jagiellonia Białystok pokonuje Silkeborg
W czwartek Jagiellonia Białystok rozgrywała pierwsze spotkanie w ramach III rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Tego dnia podopieczni Adriana Siemieńca podejmowali na wyjeździe Silkeborg. Duma Podlasia przystępowała do tej rywalizacji po wyeliminowaniu w zeszłej rundzie Novi Pazar. Duńczycy natomiast zwyciężyli w dwumeczu z KA Akureyri.
Rywalizacja znakomicie rozpoczęła się dla Jagiellonii Białystok. Polski zepsół już w 15. minucie objął prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Bernardo Vital.
Silkeborg po straconym golu zabrał się do pracy. Gospodarze tworzyli więcej sytuacji bramkowych, ale Sławomir Abramowicz tylko w jednej akcji musiał stanąć na wysokości zadania. Finalnie kibice nie obejrzeli w pierwszej odsłonie więcej trafień. Zatem to Duma Podlasia schodziła na przerwę w zdecydowanie lepszych nastrojach.
Drugie 45 minut układało się pod dyktando Jagiellonii Białystok. Goście byli bardzo blisko podwyższenia rezultatu w okolicach 50. minuty. Afimico Pululu wówczas zmarnował doskonałą okazję bramkową. Duma Podlasia całkowicie przeważała, ale w końcówce przebudzili się gospodarze. Finalnie jednak nie udało im się odwrócić losów meczu. Podopieczni Adriana Siemieńca zatem wywieźli z Danii bardzo dobry wynik.
Jagiellonia Białystok już w niedzielę zmierzy się przed własną publicznością z Cracovią. Silkeborg natomiast zagra w lidze z Nordsjaelland.
Silkoborg IF – Jagiellonia Białystok 0:1
Vital (15′)