PressFocus Na zdjęciu: Raków Częstochowa - MSK Żylina

Eliminacje Ligi Konferencji. Raków lepszy od Żyliny

W czwartkowy wieczór rozpoczęło się spotkanie między Rakowem Częstochowa a MSK Żyliną w ramach 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Pierwsza połowa dzisiejszego pojedynku nie obfitowała w wiele sytuacji bramkowych i była nieudana w wykonaniu polskiego klubu. Mianowicie, gdyby słowacka drużyna popisała się lepszą skutecznością, to objęłaby prowadzenie. Ostatecznie nie doczekaliśmy się żadnego gola w tej odsłonie.

Trafienia oglądaliśmy po zmianie stron i na szczęście to wicemistrzowie PKO BP Ekstraklasy cieszyli się ze zdobytych bramek. W 48. minucie na listę strzelców wpisał się bowiem Oskar Repka, dziesięć minut później rzut karny wykorzystał Jonatan Braut Brunes, a w 73. minucie do siatki trafił Lamine Diaby-Fadiga. W międzyczasie drugą żółtą oraz w konsekwencji czerwoną kartkę otrzymał Jan Minarik, co zmniejszyło szanse gości na odrobienie strat.

Zatem mecz Raków Częstochowa – MSK Żylina zakończył się wynikiem 3:0 dla ekipy prowadzonej przez Marka Papszuna. Rewanż na Słowacji odbędzie się już za tydzień, 31 lipca o godzinie 20:30. Warto dodać, że zespół Medalików zna już ewentualnego rywala w kolejnej rundzie. Jeśli zgodnie z oczekiwaniami wyeliminuje MSK Żylinę, to następnie zmierzy się ze zwycięzcą tej pary: Torpedo Żodzino (Białoruś) – Maccabi Hajfa (Izrael).

Raków Częstochowa – MSK Żylina 3:0 (0:0)

1:0 Oskar Repka 48′

2:0 Jonatan Braut Brunes (rzut karny) 58′

3:0 Lamine Diaby-Fadiga 73′

