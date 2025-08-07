Raków walczy o Europę. Niespodzianki jeszcze przed pierwszym gwizdkiem

Raków Częstochowa zmierzy się z Maccabi Hajfa w spotkaniu III rundy eliminacji Ligi Konferencji. Znane są już składy obu ekip na mecz – nie zabrakło niespodzianek.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków Częstochowa powalczy o piłkarską jesień w Europie

Raków Częstochowa ma ambitne plany związane z występami w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Ekipa prowadzona przez Marka Papszuna stoi jednak przed trudnym wyzwaniem – o awans musi rywalizować z Maccabi Hajfa. Co istotne, w polskim zespole zabraknie Jonathana Brunesa.

Wicemistrzowie Polski przystąpią do czwartkowej rywalizacji, chcąc zmazać plamę po ostatniej porażce z Radomiakiem (1:3). Raków ma obecnie na koncie dwie kolejne przegrane w PKO BP Ekstraklasie – wcześniej uległ Wiśle Płock. Tymczasem drużyna z Izraela rozgrywała do tej pory głównie spotkania kontrolne lub mecze eliminacyjne do europejskich pucharów. W poprzedniej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Maccabi pokonało w dwumeczu Torpedo Żodzino.

Tymczasem poznaliśmy już wyjściowe składy obu drużyn na czwartkowe starcie. Raków ma postraszyć w ofensywie tercetem: Tomasz Pieńko, Michael Ameyaw i Patryk Makuch. Z kolei w zespole gości uwagę przykuwają przede wszystkim Kenny Saief i Trivante Stewart.

W ekipie gospodarzy nie będą mogli wystąpić: Vladyslav Kochergin, Ivi Lopez oraz Jean Carlos. Natomiast w drużynie Maccabi zabraknie Matiasa Nahuela, Kenjiego Gorre i Pedrao.

Składy na mecz Raków Częstochowa – Maccabi Hajfa:

Raków: Trelowski – Svarnas, Arsenić, Racovitan, Otieno, Repka, Baráth, Fran Tudor, Pieńko, Makuch, Ameyaw

Maccabi: Yermakov – Cornud, Eissat, Seck, Bataille, Azoulay, Naor, Saief, Jovanović, Severina, Stewart.

