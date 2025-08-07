Raków podejmuje Maccabi Hajfa. Przewidywane składy na mecz

Raków walczy o kolejną rundę Ligi Konferencji Europy
Raków Częstochowa pokonał, choć nie bez nerwów, zespół Żyliny w 2. rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy i awansował do kolejnej fazy kwalifikacji. Tym razem rywalem zespołu Marka Papszuna będzie ekipa Maccabi Hajfa. Zapowiada się więc dość mocno wyrównane starcie, choć to oczywiście Medaliki są faworytami tej rywalizacji.
Niemniej wiadomo także, że zespół spod Jasnej Góry nie jest w ostatnim czasie w doskonałej formie i ma swoje problemy. Nowi piłkarze, którzy dołączyli do Rakowa dopiero się wprowadzają do zespołu, a kluczowe ogniwa mają pewne urazy, czego przykładem jest chociażby Ivi Lopez czy Jean Carlos Sliva. Niemniej i tak kadra częstochowian jest na tyle mocna, że na to starcie powinny wybiec najmocniejsze nazwiska.
Oto przewidywane składy na dzisiejszy mecz Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa. Początek rywalizacji o godzinie 21:00 na stadionie w Częstochowie.
Raków: Trelowski – Arsenić, Konstantopoulos, Svarnas – Tudor, Repka, Barath, Otieno – Ameyaw, Brunes, Fadiga.
Maccabi: Yermakov – Bataille, Seck, Eissat, Cornud – Saba, Naor, Azoulay – Haziza, Jovanović, Severina
Zobacz także: Widzew Łódź zaproponował 1,4 miliona za obrońcę. Jest decyzja