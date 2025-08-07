Raków podejmuje Maccabi Hajfa. Przewidywane składy na mecz

09:19, 7. sierpnia 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Goal.pl

Raków Częstochowa mierzy się dzisiaj z zespołem Maccabi Hajfa w ramach meczu 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Wicemistrzowie Polski powinni wyjść na to starcie w najmocniejszym składzie.

Marek Papszun
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Raków walczy o kolejną rundę Ligi Konferencji Europy

Raków Częstochowa pokonał, choć nie bez nerwów, zespół Żyliny w 2. rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy i awansował do kolejnej fazy kwalifikacji. Tym razem rywalem zespołu Marka Papszuna będzie ekipa Maccabi Hajfa. Zapowiada się więc dość mocno wyrównane starcie, choć to oczywiście Medaliki są faworytami tej rywalizacji.

Niemniej wiadomo także, że zespół spod Jasnej Góry nie jest w ostatnim czasie w doskonałej formie i ma swoje problemy. Nowi piłkarze, którzy dołączyli do Rakowa dopiero się wprowadzają do zespołu, a kluczowe ogniwa mają pewne urazy, czego przykładem jest chociażby Ivi Lopez czy Jean Carlos Sliva. Niemniej i tak kadra częstochowian jest na tyle mocna, że na to starcie powinny wybiec najmocniejsze nazwiska.

POLECAMY TAKŻE

Marek Papszun
Raków podejmuje Maccabi Hajfa. Przewidywane składy na mecz
Marek Papszun
Raków zabiega o 18-letniego Polaka. Chce go wyjąć z Milanu!
Baner Ligi Europy
Ekstraklasa vs TOP 15 rankingu UEFA – z kim zagrają nasi rywale?

Oto przewidywane składy na dzisiejszy mecz Rakowa Częstochowa z Maccabi Hajfa. Początek rywalizacji o godzinie 21:00 na stadionie w Częstochowie.

Raków: Trelowski – Arsenić, Konstantopoulos, Svarnas – Tudor, Repka, Barath, Otieno – Ameyaw, Brunes, Fadiga.

Maccabi: Yermakov – Bataille, Seck, Eissat, Cornud – Saba, Naor, Azoulay – Haziza, Jovanović, Severina

Zobacz także: Widzew Łódź zaproponował 1,4 miliona za obrońcę. Jest decyzja