Widzew Łódź zaproponował 1,4 miliona za obrońcę. Jest decyzja

Widzew Łódź pomimo sporych wzmocnień tego lata, chce przeprowadzić jeszcze kilka ruchów. Właśnie zaproponował 1,4 miliona za Steliosa Andreou z RSC Charleroi. Oferta została jednak odrzucona, o czym donosi serwis "kerkida.net".

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Widzew szuka kolejnych wzmocnień tego lata

Widzew Łódź ma spore plany i ambicje na ten ten, rozpoczęty kilka tygodni temu sezon. Po przejęciu klubu przez Roberta Dobrzyckiego pojawiła się kompletnie nowa energia i dużo większe niż dotychczas możliwości. To oznacza, że klub z Serca Łodzi był królem letniego polowania na rynku transferowym. Jak do tej pory wzmocnienia te powoli zaczynają się spłacać, bowiem łodzianie mają na koncie sześć punktów w trzech meczach i zajmują 4. miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy.

Wiadomo jednak, że władze klubu nadal pracują nad kilkoma transferami do zespołu Żeljko Sopicia. Nie jest tajemnicą, że trwają poszukiwania nowego obrońcy oraz napastnika. Teraz według informacji przekazanych przez serwis „kerkida.net”, Widzew Łódź złożył ofertę w wysokości 1,4 miliona euro za Steliosa Andreou z RSC Charleroi. Została ona jednak odrzucona przez belgijski klub. Negocjacje jednak trwają.

Steliosa Andreou w minionym sezonie rozegrał w sumie 39 spotkań oraz zanotował jedną asystę i jednego gola. Łącznie na poziomie belgijskiej ekstraklasy ma on ponad 100 występów. 23-letni reprezentant Cypru 24-krotnie występował w narodowych barwach. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 3,5 miliona euro.

