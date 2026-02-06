Raków ogłosił kadrę na Ligę Konferencji. Sensacyjna decyzja

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Tomczyk

Dawidowicz poza kadrą Rakowa na Ligę Konferencji

Raków Częstochowa na jesień był jedną z najlepszych drużyn w Lidze Konferencji. Podopieczni ówczesnego trenera Marka Papszuna zakończyli fazę ligową na 2. miejscu. Lepszy o dwa punkty okazał się tylko francuski RC Strasbourg. Nagrodą za dobrą postawę w pierwszej części rozgrywek był bezpośredni awans do 1/8 finału. Tam zmierzą się z Fiorentiną, Jagiellonią, Omonią lub Rijeką.

W piątek (6 lutego) Raków Częstochowa ogłosił w mediach społecznościowych kadrę na Ligę Konferencji. Każdy klub miał możliwość dokonania trzech zmian, z czego Medaliki skorzystały. Poza listą zgłoszonych piłkarzy znalazł się jednak reprezentant Polski.

Paweł Dawidowicz to pechowiec, który nie zagra w fazie pucharowej Ligi Konferencji. Łukasz Tomczyk nie uwzględnił go w szerokiej kadrze. Pulę trzech zmian wykorzystał na zgłoszenie Zorana Arsenicia, Leonardo Rochy i Mitji Ilenicia.

Kadra Rakowa na Ligę Konferencji:

Bramkarze: Trelowski, Zych, Czeremski

Obrońcy: Mosór, Svarnas, Tudor, Ameyaw, Amorim, Carlos, Napieraj, Arsenić, Racovitan, Ilenić

Pomocnicy: Bulat, Repka, Pieńko, Lopez, Struski, Mircetić, Fadiga

Napastnicy: Makuch, Rocha, Brunes

Rywala w fazie pucharowej Raków pozna 27 lutego. Wtedy odbędzie się losowanie 1/8 finału. Z kolei dwumecz o awans do ćwierćfinału zaplanowano w dniach 12 i 19 marca.