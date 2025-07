PressFocus Na zdjęciu: Dimitris Rallis

Wygrana Jagiellonii Białystok

Jagiellonia Białystok w czwartek rozpoczęła nową kampanię w europejskich pucharach. Drużyna Adriana Siemieńca zmierzyła się na wyjeździe z FK Novi Pazar w pierwszym spotkaniu 2. rundy eliminacji Ligi Konferencji. Dla Dumy Podlasia będzie to pierwsze wyzwanie w drodze do fazy ligowej.

Białostoczanie przystępowali jednak do meczu w nie najlepszych nastrojach. W inaugurującym sezon PKO BP Ekstraklasy spotkaniu, ekipa Siemieńca doznała bolesnej porażki z beniaminkiem Bruk-Bet Termalicą Nieciecza (0:4). Falstart wywołał niepokój wśród kibiców, ale również zmobilizował zespół przed czekającym go wyzwaniem na Bałkanach.

Na stadionie w Nowym Pazarze panowała gorąca atmosfera, co z pewnością nie ułatwiało zadania polskiemu zespołowi. Już w 9. minucie ofensywną akcję białostocczan sfinalizował Grek Dimitris Rallis, który latem dołączył do Jagi z Heerenveen. Chwilę później nowy napastnik miał znakomitą okazję na podwyższenie wyniku, ale bramkarz zatrzymał Greka.

GOOOL dla Jagiellonii! 🟡🔴



Dmitris Rallis z pierwszym oficjalnym trafieniem w barwach @Jagiellonia1920! ⚽🔥 pic.twitter.com/OxQbaMCaYp — Polsat Sport (@polsatsport) July 24, 2025

W 19. minucie gospodarze zdołali wyrównać. Włoch Bob Omoregbe wyłożył futbolówkę do Ejike Opary, który płaskim uderzeniem pokonał Sławomira Abramowicza.

Novi Pazar odrabia straty! Ejike Opara trafia do siatki i mamy remis! ⚽️



📺 TV4, Polsat Sport 2, Polsat Sport Premium 1 i Polsat Box Go! pic.twitter.com/zElafsq7aG — Polsat Sport (@polsatsport) July 24, 2025

W drugiej połowie obie drużyny stworzyły sobie dogodne okazje do objęcia prowadzenia. Niespodzianką był brak Afimico Pululu w wyjściowym składzie. Napastnik pojawił się na boisku dopiero w 71. minucie. Gospodarze kończyli spotkanie w osłabieniu po tym, jak czerwoną kartkę obejrzał Ivan Davidović. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, to do siatki trafił Pululu, który zapewnił cenne zwycięstwo Jagiellonia w Serbii.

JAGA DO KOŃCA! 🔥



Afimico Pululu wykańcza kapitalną akcję drużyny Adriana Siemieńca i daje @Jagiellonia1920 zwycięstwo w końcówce! 💥 pic.twitter.com/0rdxROfWRT — Polsat Sport (@polsatsport) July 24, 2025

Rewanżowe spotkanie zostanie rozegrane już w stolicy Podlasia w czwartek (31 lipca) o godzinie 20:15.

FK Novi Pazar – Jagiellonia Białystok 1:2 (1:1)

0:1 Dimitris Rallis 9′

1:1 Ejike Opara 19′

1:2 Afimico Pululu 90+5′