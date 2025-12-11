Katastrofa w Armenii! Legia po raz 10. z rzędu bez zwycięstwa [WIDEO]

Legia Warszawa zanotowała 10. mecz z rzędu bez zwycięstwa. W starciu z Noah w 5. kolejce Ligi Konferencji przegrali (1:2). Ich sytuacja w Lidze Konferencji wygląda coraz gorzej.

PressFocus Na zdjęciu: Akcja z meczu Noah - Legia

10. mecz z rzędu bez zwycięstwa. Niemoc Legii Warszawa trwa nadal

Legia Warszawa przedłużyła serię meczów bez zwycięstwa do dziesięciu spotkań. To jedna z najgorszych serii w historii klubu. Tym razem Inaki Astiz i spółka rozczarowali w starciu z teoretycznie niżej notowanym rywalem. Noah Erywań, czyli mistrz Armenii sprawił niespodziankę, wygrywając przed własną publicznością z Wojskowymi (2:1).

Mecz w Armenii rozpoczął się w najlepszy możliwy sposób dla zawodników Legii. Już w 3. minucie na listę strzelców wpisał się Mileta Rajović, wykorzystując fatalny błąd obrońcy gospodarzy. Silva chciał podać do bramkarza, ale za lekko kopnął piłkę, do której dopadł duński napastnik. 26-latek minął golkipera i skierował futbolówkę do pustej bramki.

CO ZA BŁĄD OBROŃCY! 🤯



Mileta Rajović OTWIERA wynik spotkania w Armenii 🚨😎



Na kilka minut przed końcem pierwszej połowy Legia mogła prowadzić różnicą dwóch goli. Piłkę do siatki skierował Steve Kapuadi, ale sędzia nie uznał trafienia, odgwizdując faul. W związku z tym na przerwę stołeczny klub schodził z jednobramkowym prowadzeniem.

CZY SĘDZIA POPEŁNIŁ BŁĄD, NIE UZNAJĄC TEGO GOLA DLA LEGII? 🤔❌



Druga połowa przebiegała zdecydowanie pod dyktando Noah. Mistrz Armenii naciskał na Legię, co przyniosło efekt w 57. minucie. Legioniści stracili piłkę przed polem karnym, a Matheus Aias po podaniu Mulahusejnovicia skierował ją do siatki.

STRATA PRZED POLEM KARNYM I GOL DLA NOAH 🚨🥶



Dalsza część meczu to również widoczna przewaga Noah, które starało się zdobyć bramkę na wagę trzech punktów. Celnie strzelali Aias i Ferreira, ale na całe szczęście na posterunku w obu przypadkach był Kacper Tobiasz. Niestety w 84. minucie obrona Legii popełniła koszmarne błędy, co doprowadziło do tego, że Nardin Mulahusejnović zdobył bramkę na wagę zwycięstwa. Dalsza przygoda w Lidze Konferencji stoi pod znakiem zapytania. Wojskowi potrzebują nie tylko zwycięstwa w ostatnim meczu, ale również korzystnych wyników na innych boiskach. Po 5. kolejkach mają na swoim koncie jedynie 3 punkty.

Noah 2:1 Legia Warszawa (57′ Aias, 84′ Mulahusejnović – 3′ Rajović)