Noah Erywań - Legia Warszawa to mecz 5. kolejki Ligi Konferencji. Obie drużyny prezentują się poniżej oczekiwań i liczą na przełamanie w czwartkowym pojedynku. Znamy przewidywane składy na starcie na Stadionie Republikańskim im. Wazgena Sarkisjana.

Kacper Pacocha/ PressFocus Na zdjęciu: Motor Lublin - Legia Warszawa

Noah – Legia: jak zagrają Wojskowi?

Jedno zwycięstwo, dwa remisy i porażka – takim dorobkiem w Lidze Konferencji legitymuje się Noah Erywań. Natomiast Legia Warszawa na europejskich boiskach prezentuje się jeszcze gorzej – Wojskowi zaliczyli tylko jedną wygraną, a pozostałe mecze zakończyły się na korzyść ich rywali. W rywalizacji na Stadionie Republikańskim im. Wazgena Sarkisjana obie ekipy będą szukały przełamania.

Gospodarze w dziesięciu ostatnich meczach zanotowali zaledwie jedno zwycięstwo – 27 października pokonali Ararat w 11. kolejce Barcragujn chumb, a więc krajowych rozgrywek. Legia może „pochwalić się” takim samym dorobkiem. Ostatnia wygrana stołecznej ekipy miała miejsce 23 października w pojedynku z Szachtarem Donieck.

Noah Erywań – Legia Warszawa: przewidywane składy

Noah Erywań: Fayulu – Hambarcumian, Saintini, Muradian, Fernandes Sualehe – Sangare, Eteki – Castro Ferreira, Manweljan, Jakolis – Mulahusejnović

Legia Warszawa: Tobiasz – Reca, Kapuadi, Piątkowski, Wszołek – Krasniqi, Arreiol, Augustyniak, Stojanovć, Urbański – Rajović