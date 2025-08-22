Lech skompromitował się w eliminacjach. Frederiksen zabrał głos

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Niels Frederiksen: Była ogromna różnica w jakości

Wczoraj wieczorem rozegrano spotkanie Lecha Poznań z KRC Genk w ramach 4. rundy eliminacji Ligi Europy. Drużyna Kolejorza kompletnie zawiodła swoich kibiców i poniosła bolesną porażkę 1:5 na własnym stadionie. Belgowie od pierwszych minut narzucili swoje tempo gry i bezlitośnie wykorzystywali błędy gospodarzy. Warto zaznaczyć, że ekipa Dumy Wielkopolski mierzy się z plagą kontuzji, co na pewno miało wpływ na przebieg pojedynku. Po meczu trener Lecha Poznań – Niels Frederiksen – pojawił się na konferencji prasowej, gdzie nie kryjąc rozczarowania odniósł się do przyczyn niepowodzenia swojego zespołu.

– Zawsze łatwiej powiedzieć po meczu, czy plan się powiódł, czy nie. Nie ma jednak żadnych wątpliwości, że była ogromna różnica w jakości, jeśli chodzi o oba zespoły. Zagraliśmy z drużyną, która jest o wiele silniejsza od nas. Również aspekt taktyczny możemy rozważyć, bo przegrywając 1:5, to nie ma o czym mówić. Na tym polu również nie wszystko poszło po naszej myśli. Być może mogliśmy w pierwszej połowie bronić bliżej bramki, ale patrząc na stracone przez nas gole, to ponownie popełnialiśmy błędy indywidualne i to one powodowały, że traciliśmy te bramki – powiedział szkoleniowiec.

Rewanżowe spotkanie odbędzie się za tydzień, 28 sierpnia o godzinie 20:00 w Belgii. Szanse poznaniaków na odrobienie gigantycznych strat wydają się iluzoryczne, zwłaszcza że w czwartkowej potyczce rywal pokazał zdecydowaną przewagę pod każdym względem. Niemniej jednak Lech może już być pewny udziału w fazie ligowej Ligi Konferencji, co oznacza, że przygoda na europejskiej arenie jeszcze się nie kończy dla drużyny Kolejorza. Teraz przed podopiecznymi Nielsa Frederiksena trudne zadanie. Mistrzowie Ekstraklasy muszą poprawić grę i zmazać plamę po kompromitującej porażce przy Bułgarskiej.