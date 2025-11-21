Maccabi ukarane za mecz z Rakowem. UEFA „zaskoczyła”

Maccabi Hajfa w końcu doczekało się reakcji UEFA na skandaliczne zachowanie swoich kibiców w meczu z Rakowem Częstochowa w kwalifikacjach do Ligi Konferencji. Wymiar kary jest szokująco niski.

Grzegorz Misiak/ PressFocus Na zdjęciu: Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa

Maccabi zna decyzję UEFA. Szokujący rozmiar kary

UEFA nie zwykła spieszyć się z podejmowaniem niezbyt wygodnych decyzji. Na werdykt w sprawie skandalu, który miał miejsce w trakcie spotkania Maccabi Hajfa – Raków Częstochowa (14.08.2025), przyszło nam czekać ponad trzy miesiące. Dopiero teraz otrzymaliśmy potwierdzenie kary dla klubu z Izraela.

Maccabi musi zapłacić grzywnę w wysokości 30 tysięcy euro. Na tyle wyceniono zachowanie fanów z Hajfy w Debreczynie. Sympatycy gospodarzy tego pojedynku mieli „przekazywać wiadomość, która nie jest właściwa wydarzeniu sportowemu i łamać generalne zasady przyzwoitego postępowania”.

Wcześniej ukarany został także Raków. Częstochowianie oddadzą do budżetu federacji łącznie 40 tysięcy euro – 10 tysięcy za nieodpowiednie treści (transparent z napisem „Izrael morduje, a świat milczy”) i 30 tysięcy za pirotechnikę.