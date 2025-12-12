Legia Warszawa za burtą Ligi Konferencji! Wstyd i kompromitacja

Legia Warszawa odpadła z Ligi Konferencji
Legia Warszawa nie zagra na wiosnę w europejskich pucharach. Przygoda stołecznego klubu z Ligą Konferencji zakończy się na fazie ligowej. Czwartkowa porażka z mistrzem Armenii, czyli Noah Erywań (1:2) przekreśliła szanse na walkę o awans. Wojskowi po 5. kolejkach zajmują dopiero 30. miejsce w tabeli z dorobkiem trzech punktów. Za tydzień zagrają ostatni mecz, a ich rywalem będzie Lincoln.
Choć sama porażka Legii nie była decydująca w kontekście odpadnięcia z rozgrywek, tak wyniki innych spotkań nie ułożyły się pomyślnie. Niespodziewanie swój mecz wygrał mistrz Gibraltaru, czyli Lincoln, pokonując Sigmę Ołomuniec (2:1). To przesądziło o losie legionistów.
Tegorocznej przygody w Lidze Konferencji kibice z Warszawy na pewno nie będą miło wspominać. Na pięć spotkań Legia wygrała tylko jeden mecz i doznała czterech porażek. Dla porównania w poprzednim sezonie doszli aż do ćwierćfinału, odpadając z Chelsea.
Mecze Legii Warszawa w fazie ligowej Ligi Konferencji:
- Legia 0:1 Samsunspor
- Szachtar 1:2 Legia
- Celje 2:1 Legia
- Legia 0:1 Sparta Praga
- Noah 2:1 Legia
Odpadnięcie z Ligi Konferencji to tylko jeden z wielu problemów dla Legii. Niepokojąco wygląda również sytuacja w PKO BP Ekstraklasie. Na chwilę obecną Wojskowi znajdują się w strefie spadkowej. Po 17. kolejkach uzbierali 19 punktów, co daje im 16. miejsce w tabeli.