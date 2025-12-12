Legia Warszawa za burtą Ligi Konferencji! Wstyd i kompromitacja

Legia Warszawa nie zagra w fazie pucharowej Ligi Konferencji. Porażka z Noah w 5. kolejce przekreśliła szanse stołecznego klubu na awans. Inaki Astiz i spółka zajmują odległe 30. miejsce w tabeli.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Legia Warszawa

Legia Warszawa odpadła z Ligi Konferencji

Legia Warszawa nie zagra na wiosnę w europejskich pucharach. Przygoda stołecznego klubu z Ligą Konferencji zakończy się na fazie ligowej. Czwartkowa porażka z mistrzem Armenii, czyli Noah Erywań (1:2) przekreśliła szanse na walkę o awans. Wojskowi po 5. kolejkach zajmują dopiero 30. miejsce w tabeli z dorobkiem trzech punktów. Za tydzień zagrają ostatni mecz, a ich rywalem będzie Lincoln.

Choć sama porażka Legii nie była decydująca w kontekście odpadnięcia z rozgrywek, tak wyniki innych spotkań nie ułożyły się pomyślnie. Niespodziewanie swój mecz wygrał mistrz Gibraltaru, czyli Lincoln, pokonując Sigmę Ołomuniec (2:1). To przesądziło o losie legionistów.

Tegorocznej przygody w Lidze Konferencji kibice z Warszawy na pewno nie będą miło wspominać. Na pięć spotkań Legia wygrała tylko jeden mecz i doznała czterech porażek. Dla porównania w poprzednim sezonie doszli aż do ćwierćfinału, odpadając z Chelsea.

Mecze Legii Warszawa w fazie ligowej Ligi Konferencji:

Legia 0:1 Samsunspor

Szachtar 1:2 Legia

Celje 2:1 Legia

Legia 0:1 Sparta Praga

Noah 2:1 Legia

Odpadnięcie z Ligi Konferencji to tylko jeden z wielu problemów dla Legii. Niepokojąco wygląda również sytuacja w PKO BP Ekstraklasie. Na chwilę obecną Wojskowi znajdują się w strefie spadkowej. Po 17. kolejkach uzbierali 19 punktów, co daje im 16. miejsce w tabeli.