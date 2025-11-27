Legia w wielkich tarapatach, dobre pozycje Rakowa i Jagiellonii. Tabela Ligi Konferencji

Raków Częstochowa oraz Jagiellonia Białystok są w grze o pierwszą ósemkę Ligi Konferencji. W wielkich tarapatach po kolejnej porażce znajduje się za to Legia Warszawa.

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Jonatan Brunes

Raków i Jagiellonia blisko awansu. Fatalna dyspozycja Legii

Raków Częstochowa w czwartek podejmował u siebie Rapid Wiedeń. Obecna edycja Ligi Konferencji kompletnie nie wyszła Austriakom, a Medaliki brutalnie to wykorzystały, wygrywając aż 4-1. Bohaterem tej rywalizacji okazał się Lamine Diaby-Fadiga, który ustrzelił hattricka. Mimo zamieszania wokół Marka Papszuna, drużyna stanęła na wysokości zadania i awansowała na szóste miejsce w tabeli.

Swoje zadanie wykonał również Lech Poznań, choć nie obyło się bez problemów. Mimo roli wyraźnego faworyta, Saint-Lausanne sprawiło poważne trudności i mogło osiągnąć korzystny wynik. Koniec końców zwyciężył jednak Kolejorz, a bramki zdobyli Taofeek Ismahael oraz Yannick Agnero.

Wieczorne mecze również zapowiadały się ciekawie. Jagiellonia Białystok bez Jesusa Imaza mierzyła się z KuPS. Ta rywalizacja nie była jednak zbyt intensywna i zakończyła się tylko jednym trafieniem. Na początku drugiej połowy prowadzenie ekipie Adriana Siemieńca dał Afimico Pululu, co w ostatecznym rezultacie zapewniło jej trzy punkty.

Jedyną polską drużyną bez zwycięstwa tego dnia pozostała Legia Warszawa, która pogłębia się w kryzysie. Trzecia porażka w fazie ligowej stała się faktem, bowiem przy Łazienkowskiej lepsza okazała się Sparta Praga. Na ten moment Wojskowi znajdują się poza strefą dającą awans do fazy pucharowej.