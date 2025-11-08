Legia przed resztą pucharowiczów! Tyle zarobiły polskie kluby w Lidze Konferencji

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Legia zarobiła najwięcej, Raków najmniej – zarobki polskich klubów w Europie

Ostatni czwartek z Ligą Konferencji nie był zbyt udany dla polskich klubów. Żadne z czterech spotkań nie zakończyło się zwycięstwem drużyny z PKO BP Ekstraklasy. Punkty do tabeli fazy ligowej, a także rankingu UEFA zdobyła tylko Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa. Duma Podlasia zremisowała z Shkendiją (1:1), a Medaliki podzielili się punktami ze Spartą Praga (0:0).

Znacznie gorzej wypadła Legia Warszawa i Lech Poznań. W obu przypadkach zarówno Wojskowi, jak i Kolejorz prowadzili, lecz ekipa ze stolicy finalnie przegrała z Celje (1:2), a podopieczni Nielsa Frederiksena musieli uznać wyższość Rayo Vallecano (2:3).

Mimo gorszych wyników na półmetku fazy ligowej Ligi Konferencji aż trzy z czterech zespołów są na miejscach premiowanych awansem. Na ten moment jedynie Legia Warszawa nie ma pewnego udziału w fazie pucharowej, zajmując 25. miejsce w tabeli.

🟢 UECL prize money rankings (as of 8 Nov)



▪️🇮🇹 Fiorentina still leads the prize money table

▪️🇺🇦 Shakhtar, 🇩🇪 Mainz jump over €7m!

▪️🇺🇦 Dynamo Kyiv, 🇸🇮 Celje, 🇹🇷 Samsunspor climbed over €6m!

▪️🇽🇰 Drita, 🇷🇴 Univ Craiova, 🇨🇿 Sigma all jump over €5m!



💶 Detailed analysis of… pic.twitter.com/IC29NvxcCi — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 8, 2025

Dla odmiany stołeczny klub spośród wszystkich polskich drużyn zarobił największe jak dotąd pieniądze za grę w europejskich pucharach. Jak przekazał serwis Football Meets Data drużyna z Warszawy zarobiła już nieco ponad 7 milionów euro. Najmniej zarobił na razie Raków Częstochowa, który uzbierał ok. 5,5 mln euro. Ponad 6 mln euro zarobiła Jagiellonia Białystok i Lech Poznań.