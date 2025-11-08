Legia przed resztą pucharowiczów! Tyle zarobiły polskie kluby w Lidze Konferencji

Legia zarobiła najwięcej, Raków najmniej – zarobki polskich klubów w Europie
Ostatni czwartek z Ligą Konferencji nie był zbyt udany dla polskich klubów. Żadne z czterech spotkań nie zakończyło się zwycięstwem drużyny z PKO BP Ekstraklasy. Punkty do tabeli fazy ligowej, a także rankingu UEFA zdobyła tylko Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa. Duma Podlasia zremisowała z Shkendiją (1:1), a Medaliki podzielili się punktami ze Spartą Praga (0:0).
Znacznie gorzej wypadła Legia Warszawa i Lech Poznań. W obu przypadkach zarówno Wojskowi, jak i Kolejorz prowadzili, lecz ekipa ze stolicy finalnie przegrała z Celje (1:2), a podopieczni Nielsa Frederiksena musieli uznać wyższość Rayo Vallecano (2:3).
Mimo gorszych wyników na półmetku fazy ligowej Ligi Konferencji aż trzy z czterech zespołów są na miejscach premiowanych awansem. Na ten moment jedynie Legia Warszawa nie ma pewnego udziału w fazie pucharowej, zajmując 25. miejsce w tabeli.
Dla odmiany stołeczny klub spośród wszystkich polskich drużyn zarobił największe jak dotąd pieniądze za grę w europejskich pucharach. Jak przekazał serwis Football Meets Data drużyna z Warszawy zarobiła już nieco ponad 7 milionów euro. Najmniej zarobił na razie Raków Częstochowa, który uzbierał ok. 5,5 mln euro. Ponad 6 mln euro zarobiła Jagiellonia Białystok i Lech Poznań.