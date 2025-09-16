UEFA zdecydowała się ukarać Legię Warszawa oraz Jagiellonię Białystok za ostatnie mecze w ramach eliminacji Ligi Konferencji Europy z Hibernian oraz Silkeborgiem.

Igor Jakubowski/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

UEFA nakłada grzywnę na dwa zespoły z Polski

Legia Warszawa, podobnie jak Jagiellonia Białystok oraz Lech Poznań a także Raków Częstochowa, tej jesieni zagra w fazie ligowej Ligi Konferencji Europy. To z pewnością duży sukces naszej piłki, choć wiadomo, że cele i aspiracje są dużo większe. Niemniej od czegoś trzeba zacząć.

Droga ta rozpoczyna się jednak o… kar nałożonych przez UEFA. Organizacja piłkarska w Europie zdecydowała się ukarać bowiem Jagiellonię Białystok oraz Legię Warszawa za mecze w ramach eliminacji Ligi Konferencji. W przypadku Dumy Podlasia chodzi o starcie z duńskim Silkeborgiem, a w przypadku Wojskowych o mecz Hibernian. Mowa oczywiście o domowych spotkaniach.

Tym samym białostoczanie będą musieli zapłacić 16 tys. euro za „blokowanie przejść”. Dużo więcej, bowiem w sumie ponad 40 tysięcy euro zapłacić będzie musiała Legia, bowiem tutaj uzbierało się kilka zarzutów. Chodzi dokładnie o „niewłaściwe zachowanie drużyny”, „używanie środków pirotechnicznych” oraz „rzucanie przedmiotów”. Grzywny to odpowiednio 4,5 tys. euro, 30 tys. euro i 7,125 tys. euro.

Jednocześnie warto oczywiście przypomnieć, że UEFA nadal nie ukarała Maccabi Hajfa za skandaliczny transfeprt podczas meczu z Rakowem Częstochowa.

