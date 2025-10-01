Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Antoni Kozubal

Lech powalczy o grę w finale Ligi Konferencji?

Lech Poznań rozpoczął ten sezon od eliminacji Ligi Mistrzów, ale poprzez eliminacje Ligi Europy, finalnie trafił do fazy ligowej Ligi Konferencji Europy. Tutaj celem jest oczywiście awans do kolejnej rundy tych rozgrywek i wiele wskazuje na to, że są spore szanse, że ten cel się uda. Niemniej wiadomo, że zadanie wymagać będzie sporo wysiłku i powrotu do dobrej formy, bowiem w dotychczasowych meczach bywało z tym różnie.

Z pewnością jednak wiele zależeć będzie od tego, jak w środku pola Kolejorza wyglądać będzie Antoni Kozubal. Środkowy pomocnik Lecha w minionym sezonie był absolutnie najważniejszą twarzą zespołu, ale obecnie nie jest w tak dobrej formie, jak wówczas. Teraz jednak w rozmowie z „WP Sportowe Fakty” mówi o celach i marzeniach związanych z grą w Lidze Konferencji Europy. Pomocnik odważnie postawił na grę w finale, a być może i zwycięstwo w tych rozgrywkach.

– Ja widzę to tak, że w czwartek rozgrywamy bardzo dobre spotkanie. W marzeniach na pewno jest finał, a nawet zwycięstwo w całych rozgrywkach – stwierdził Antoni Kozubal w rozmowie z „WP Sportowe Fakty”.

Zobacz także: Jarosław Królewski: Kto jest lepszy, Wisła czy Wieczysta? Odpowiedź jest jasna! [NASZ WYWIAD]