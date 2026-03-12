Lech Poznań w czwartkowy wieczór zaczyna zmagania o awans do 1/4 finału Ligi Konferencji, mierząc się z Szachtarem Donieck. Znane są już składy na spotkanie.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Ważny wieczór dla Lecha Poznań. Oto decyzje trenerów przed starciem z Szachtarem

Lech Poznań ma ambitne plany związane z tym, aby namieszać w Lidze Konferencji. Kolejorz co prawda ostatnio zaliczył dwie porażki z rzędu, ulegając kolejno Widzewowi Łódź (1:2) w PKO BP Ekstraklasie i Górnikowi Zabrze (0:1) w STS Pucharze Polski. W każdym razie fani mistrza Polski liczą, że przełamanie nastąpi w czwartkowy wieczór.

Zadanie przed ekipą z Poznania nie będzie łatwe. Na drodze zespołu Nielsa Frederiksena stanie Szachtar Donieck, zmierzający pewnym krokiem po mistrzostwo Ukrainy. Ekipa prowadzona przez Ardę Turana jest w tym roku bez porażki, a w pokonanym polu zostawiła kolejno: Karpaty Lwów (3:0), Weres Równe (1:0) i ostatnio FK Ołeksandriję (1:0).

Obie ekipy nie miały jeszcze okazji zagrać ze sobą w europejskich pucharach. W każdym razie Lech mierzył się z Szachtarem niejednokrotnie w sparingach. W ostatnich czterech starciach między zespołami trzy razy górą była ekipa z Ukrainy, a raz padł remis.

Składy na mecz Lech Poznań – Szachtar Donieck:

Lech: Mrozek – Pereira, Mońka, Milić, Gurgul, Kozubal, Rodriguez, Palma, Gholizadeh, Ishak, Bengtsson

Szachtar: Riznyk – Tobías, Bondar, Marlon Santos, Pedro Henrique, Oczeretko, Kryskiw, Alisson, Pedrinho, Newerton, Kaua Elias.