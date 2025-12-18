Lech Poznań z awansem w Lidze Konferencji. Dublet Ishaka w Czechach [WIDEO]

Mistrz Polski awansował do 1/16 finału LK
Lech Poznań zmierzył się w czwartkowy wieczór na wyjeździe z Sigmą Ołomuniec w ramach 6. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Mistrz Polski przed pierwszym gwizdkiem nie mógł być jeszcze pewny awansu do kolejnej rundy rozgrywek. W poprzedniej serii spotkań Kolejorz wywalczył cenny punkt, remisując przy Bułgarskiej z FSV Mainz (1:1). Wcześniejsza wpadka poznańskiego zespołu na Gibraltarze z Lincoln Red Imps sprawiła jednak, że losy awansu ważyły się do samego końca fazy ligowej.
Również Sigma przystępowała do meczu w komfortowej, ale nie w pełni bezpiecznej sytuacji. Czeski zespół miał na koncie siedem punktów i przy korzystnych wynikach na innych stadionach mógł zapewnić sobie awans nawet w przypadku porażki z Lechem.
Poznaniacy od początku spotkania prezentowali się bardzo solidnie. W 35. minucie wynik meczu otworzył Mikael Ishak, który popisał się precyzyjnym uderzeniem i pewnie pokonał bramkarza gospodarzy.
Tuż przed przerwą Luis Palma nie wykorzystał rzutu karnego, lecz sędzia zarządził jego powtórzenie po tym, jak jeden z zawodników Sigmy zbyt wcześnie wbiegł w pole karne. Do piłki podszedł Ishak, który tym razem nie popełnił błędu i pewnym strzałem podwyższył prowadzenie Lecha w Ołomuńcu.
W 57. minucie arbiter podyktował drugą jedenastkę dla Kolejorza, do której podszedł Ishak. 32-letni Szwed został jednak zatrzymany przez bramkarza. W końcówce meczu gospodarze zdołali zmniejszyć rozmiary porażki, a na listę strzleców wpisał się Jan Kral. Lech dzięki zwycięstwu nad Sigmą awansował do 1/16 finału Ligi Konferencji.
Sigma Ołomuniec – Lech Poznań 1:2 (0:2)
0:1 Mikael Ishak 35′
0:2 Mikael Ishak 45+1′ (k)
1:2 Jan Kral 84′