Lech Poznań z awansem w Lidze Konferencji. Dublet Ishaka w Czechach [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

Mistrz Polski awansował do 1/16 finału LK

Lech Poznań zmierzył się w czwartkowy wieczór na wyjeździe z Sigmą Ołomuniec w ramach 6. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji. Mistrz Polski przed pierwszym gwizdkiem nie mógł być jeszcze pewny awansu do kolejnej rundy rozgrywek. W poprzedniej serii spotkań Kolejorz wywalczył cenny punkt, remisując przy Bułgarskiej z FSV Mainz (1:1). Wcześniejsza wpadka poznańskiego zespołu na Gibraltarze z Lincoln Red Imps sprawiła jednak, że losy awansu ważyły się do samego końca fazy ligowej.

Również Sigma przystępowała do meczu w komfortowej, ale nie w pełni bezpiecznej sytuacji. Czeski zespół miał na koncie siedem punktów i przy korzystnych wynikach na innych stadionach mógł zapewnić sobie awans nawet w przypadku porażki z Lechem.

Poznaniacy od początku spotkania prezentowali się bardzo solidnie. W 35. minucie wynik meczu otworzył Mikael Ishak, który popisał się precyzyjnym uderzeniem i pewnie pokonał bramkarza gospodarzy.

CO ZA GOL ISHAKA! 🤯💥



Przepiękne trafienie napastnika Lecha Poznań w starciu z Sigmą.



📺 Polsat Sport Premium 2, transmisja łączona na Polsat Sport 1#UECL @LechPoznan pic.twitter.com/MeWVcXNPVy — Polsat Sport (@polsatsport) December 18, 2025

Tuż przed przerwą Luis Palma nie wykorzystał rzutu karnego, lecz sędzia zarządził jego powtórzenie po tym, jak jeden z zawodników Sigmy zbyt wcześnie wbiegł w pole karne. Do piłki podszedł Ishak, który tym razem nie popełnił błędu i pewnym strzałem podwyższył prowadzenie Lecha w Ołomuńcu.

Dwa podejścia do karnego @LechPoznan 🫣



Najpierw Luis Palma nie trafia ❌ ale przy powtórce Mikael Ishak pakuje piłkę do bramki! ⚽



📺 Polsat Sport Premium 2, transmisja łączona na Polsat Sport 1#UECL pic.twitter.com/IukadPgrRN — Polsat Sport (@polsatsport) December 18, 2025

W 57. minucie arbiter podyktował drugą jedenastkę dla Kolejorza, do której podszedł Ishak. 32-letni Szwed został jednak zatrzymany przez bramkarza. W końcówce meczu gospodarze zdołali zmniejszyć rozmiary porażki, a na listę strzleców wpisał się Jan Kral. Lech dzięki zwycięstwu nad Sigmą awansował do 1/16 finału Ligi Konferencji.

Sigma Ołomuniec – Lech Poznań 1:2 (0:2)

0:1 Mikael Ishak 35′

0:2 Mikael Ishak 45+1′ (k)

1:2 Jan Kral 84′